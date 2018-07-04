  1. استانها
  2. مازندران
۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۸:۵۲

رئیس اداره منابع طبیعی کلاردشت:

حریق جنگل های راش در کلاردشت مهار شد

کلاردشت - رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کلاردشت با اشاره به وقوع حریق در جنگل‌های راش منطقه گفت: آتش سوزی پس از تلاش چهارساعته مهار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید مشایخ اظهار داشت:این آتش سوزی در جنگل راش  کلاردشت مابین اسپند کلا و پی قلعه روی داد که پس از اطلاع در لحظات اولیه یگان حفاظت اداره منابع طبیعی با همکاری شورای اسلامی و دهیاری روستاهای پی قلعه و طبرسو و همچنین آتش نشانی کلاردشت پس از چهار ساعت عملیات فیزیکی موفق به مهار  آتش شدند.

وی به علت این آتش سوزی اشاره نکرد و افزود: در این آتش سوزی ۲۰۰۰ متر مربع از جنگل براثر حریق دچار خسارت سطحی شد.

وی با اشاره  به افزایش دمای  هوا از عموم گردشگران و مسافران  خواست از ایجاد آتش در جنگل جداً خودداری کرد و در صورت ایجاد آتش هنگام ترک جنگل از خاموشی کامل آن مطمئن شوند.

مشایخ خطر آتش سوزی جنگل در فصل تابستان را بسیار جدی دانست و خاطر نشان کرد: مردم می توانند در صورت  مشاهده هرگونه تخریب، تخلف و تجاوز به منابع طبیعی و آتش سوزی با تلفن ١۵٠۴ رایگان و شبانه روزی ، منابع طبیعی کلاردشت تماس برقر کنند.

کد خبر 4338032

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها