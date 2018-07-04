حریق جنگل های راش در کلاردشت مهار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید مشایخ اظهار داشت:این آتش سوزی در جنگل راش کلاردشت مابین اسپند کلا و پی قلعه روی داد که پس از اطلاع در لحظات اولیه یگان حفاظت اداره منابع طبیعی با همکاری شورای اسلامی و دهیاری روستاهای پی قلعه و طبرسو و همچنین آتش نشانی کلاردشت پس از چهار ساعت عملیات فیزیکی موفق به مهار آتش شدند.

وی به علت این آتش سوزی اشاره نکرد و افزود: در این آتش سوزی ۲۰۰۰ متر مربع از جنگل براثر حریق دچار خسارت سطحی شد.

وی با اشاره به افزایش دمای هوا از عموم گردشگران و مسافران خواست از ایجاد آتش در جنگل جداً خودداری کرد و در صورت ایجاد آتش هنگام ترک جنگل از خاموشی کامل آن مطمئن شوند.

مشایخ خطر آتش سوزی جنگل در فصل تابستان را بسیار جدی دانست و خاطر نشان کرد: مردم می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخریب، تخلف و تجاوز به منابع طبیعی و آتش سوزی با تلفن ١۵٠۴ رایگان و شبانه روزی ، منابع طبیعی کلاردشت تماس برقر کنند.