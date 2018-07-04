به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه سپاهان اصفهان تمام بازیکنان مدنظر امیرقلعه نویی را از بین باشگاه‌های داخلی جذب کرده است تا تنها یک بازیکن برزیلی از لیست بازیکنان مدنظر سرمربی این تیم برای حضور در جمع بازیکنان سپاهان باقی بماند.

از قرار معلوم مذاکرات مدیران سپاهان با این بازیکن که قابلیت بازی در خط میانی را دارد مثبت بوده و اگر توافق مالی لازم صورت بگیرد هفته آینده به ایران خواهد آمد تا در تمرینات این تیم شرکت کند.

تیم فوتبال سپاهان اصفهان که در پنجره نقل و انتقالات تابستانی بازیکنانی نظیر: پیام نیازمند، مهدی کیانی، خالد شفیعی، محمد ایران‌پوریان، کی روش استنلی، شهاب عادلی، سجاد شهباززاده و ابراهیم صالحی را به خدمت گرفته هم اکنون در کردان کرج اردوی پیش فصل خود را دنبال می کند.