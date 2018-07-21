از شورای صنفی نمایش مثل پیکه لایی خوردیم/ به ما ظلم کردند

بهمن کامیار کارگردان فیلم سینمایی «در وجه حامل» و «مرداد» که در حال حاضر هر ۲ روی پرده سینماها هستند در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نحوه اکران این فیلم ها گفت: در حال حاضر «در وجه حامل» و «مرداد» را روی پرده دارم که «در وجه حامل» با گذراندن سه هفته اکران اساسا سینماهای خود را در تهران از دست داده است و تنها در شهرستان ها اکران می شود.

وی افزود: لایی ای که ما از شورای صنفی اکران خوردیم، جرالد پیکه در بازی ایران و اسپانیا از وحید امیری نخورد زیرا به یکباره ۲ فیلم از من روی پرده آمد.

وی افزود: گویا سرمایه ما با سرمایه دیگران متفاوت است و تنها عده ای با آثار نازل و لاله زاری خود حمایت می شوند و ما که فیلم جدی می سازیم مورد بی توجهی قرار می گیریم که یا دیگر فیلم نسازیم یا به سمت ساخت فیلم های لاله زاری برویم.

کامیار با اشاره به اکران همزمان ۲ اثرش گفت: ما اگر «مرداد» را اکران نمی کردیم دیگر به ما نوبت اکران نمی دادند بنابراین بین اکران بد و اکران نشدن، اکران بد را انتخاب کردیم اما تصور نمی کردیم در این حد ظلم و نامردی وجود داشته باشد.

این تهیه کننده درباره نحوه تبلیغات ۲ فیلم خود توضیح داد: ما پول تبلیغات محیطی نداشتیم و تنها راه تبلیغات ما تیزرهای تلویزیونی بود که تلویزیون هم همراهی کرد ولی در حال حاضر تنها فضای مجازی را در اختیار داریم چون ما اسپانسر آنچنانی نداریم که تنها در یک اکران خصوصی ۷۰۰ میلیون تومان خرج کند و هزینه کل فیلم ما ۷۰۰ میلیون تومان بوده است.

وی در پایان درباره مذاکره ای هایی که برای بهبود این اوضاع کرده است، گفت: اساسا گفتگو فایده ای ندارد زیرا کسی که طرف مخاطب ما است، اختیار چندانی در این قضیه ندارد و نمی تواند سینمادار را وادار به اکران یک فیلم کند چون بعضا سینماداران به فکر جیب خود هستند و ما به عنوان فیلمساز نمی توانیم وارد حطیه پخش شویم زیرا این امر هم در حیطه مسئولیت های پخش کننده است.