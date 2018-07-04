فعالیت ۸۵ دهیاری در روستاهای شهرستان مرند

به گزارش خبرنگار مهر، علی امیری راد ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز دهیاری ها که در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مرند برگزار شد، با اشاره به ترکیب جمعیتی ایران ابراز داشت: در گذشته ۳۰ درصد جمعیت کشور ساکن شهرها و ۷۰ درصد ساکن روستاها بودند اما بعد از رشد صنعتی و توسعه اقتصادی و رشد فناوری، خدمات عمومی و رفاه در شهرها افزایش پیدا کرد و درآمدخانوار شهری با درآمد خانوار روستایی متفاوت شد که موجب مهاجرت روستائیان به شهرها شد.

وی افزود: در سرشماری سال ۱۳۹۵، ترکیب جمعیت روستایی در کشور به ۲۵ درصد کاهش پیدا کرد که این رقم در استان آذربایجان شرقی ۳۰ درصد است.

بخشدار مرکزی مرند با اشاره به برنامه های دولت برای روستائیان اظهار داشت: تثبیت وضعیت موجود و افزایش جمعیت روستایی با افزایش خدمات و رفاه عمومی از اولویت های دولت تدبیر و امید برای تثبیت وضعیت موجود در روستاهاست.

امیری راد با بیان اینکه نهاد دهیاری یک دهه است که در کشور ما مصوب شده است، عنوان کرد: امسال مجوز تاسیس دهیاری به مجیدآباد یکی از روستاهای شهرستان مرند که خالی از سکنه بود، صادر شد، در بخش مرکزی مرند ۷۱ دهیاری و در بخش یامجی ۱۴ دهیاری هم اکنون فعالیت می کنند.

وی تاکید کرد: باید از دهیاری ها حمایت شده و نهادهای خدمات رسان، مهربان تر نسبت به دهیاری ها نگاه کنند تا رسالت سنگین توسعه روستایی محقق شود، البته دهیاری ها نیز باید با برنامه باشند چراکه بدون برنامه نمی توان به توسعه دست پیدا کرد.

بخشدار مرکزی مرند با اشاره به اینکه شهرستان مرند در جذب قیر رایانه ای در سطح استان رتبه اول را دارد، اظهار داشت: امسال بیش از ۱۰۰ هزار مترمربع آسفالت ریزی در روستاهای شهرستان مرند صورت گرفته که در سطح کشور نیز آمار بالایی محسوب می شود.