تحریم های آمریکا، ایجاد مشکل برای مردم ایران و جرم بین المللی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی عصر چهارشنبه به وقت وین در همایش فعالان اقتصادی و تجار ایران و اتریش، اظهارداشت: تحریم های آمریکا، ایجاد مشکل برای زندگی مردم ایران و جرم بین المللی است.

روحانی سفر رسمی به کشور دوست؛ اتریش در یکصد و شصتمین سالگرد روابط سیاسی دو کشور را فرصت مغتنمی دانست و گفت: امروز در برهه‌ای هستیم که اراده‌های مستحکم دو دولت و دو ملت علیه قدرت‌هایی که می‌خواهند جامعه انسانی را از حقوق حقه خودشان محروم کنند، قرار گرفته است.

رئیس جمهور با بیان اینکه در شرایطی هستیم که دو کشور و دو ملت تصمیم دارند توافق هسته‌ای و برجام که مذاکرات اصلی آن در کشور سوئیس و اتریش صورت گرفت را پابرجا نگه دارند، افزود: امروز با چند مسأله مواجه هستیم؛ مسأله اول یکجانبه‌گرایی و آنهایی هستند که معتقدند دیگر کشورها و سرمایه‌گذاران و تجار ، باید به قانون آنها احترام بگذارند و این به آن معناست که به قانون کشور و اراده خودشان احترام نگذاشته و منافع ملی خود را کنار بگذارند و به فکر منافع ملی کشور دیگری باشند.

روحانی افزود: امروز که قدرتهایی می خواهند انسانها را از حقوق و منافع ملی خود محروم کنند؛ بر عهده ماست که در برابر بی قانونی و یکجانبه گرایی بایستیم و در برابر فشارها تسلیم نشویم.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اساس تجارت و روابط اقتصادی بر مبنای برد – برد بوده و روابط دو کشور باید منافع مشترک را تامین کند، اظهار داشت: ما خواستار آن هستیم که بازرگان اتریشی که کالا و سرمایه خود را به ایران می‌فرستاد، با سود مناسب بتواند این روابط را ادامه دهد و بالعکس تاجر ایرانی که به کشور اتریش کالایی صادر می‌کند یا سرمایه‌ای را می‌آورد نیز همین گونه فعالیت کند؛ در حقیقت بنای ما بر این است که روابط تجاری و سرمایه‌گذاری را بر مبنای منافع مشترک تشکیل دهیم.

روحانی با اشاره به اینکه ظاهر روابط اقتصادی و تجاری یک روابطی است بر مبنای سود، منفعت و مقررات اقتصادی، اما در واقع روابط تجاری و اقتصادی، یک روابط انسانی و نوع‌دوستانه است، گفت: اساس تجارت و سرمایه‌گذاری خدمت به رفاه مردم و در دسترس قرار دادن کالا در اختیار مردم با شرایطی سهل‌تر است و آنکه با روابط اقتصادی مبارزه می کند؛ با خواست، رفاه و زندگی ملتها مقابله می کند.

رئیس جمهور تحریم آمریکا علیه ایران را تحریم علیه ملت ایران، ایجاد مشکل برای زندگی و رفاه مردم و سهولت دسترسی مردم به کالای مورد نظرشان برشمرد و تصریح کرد: این اقدام دولت آمریکا اگر در چارچوب مقررات و قوانین بین‌المللی نباشد یک نوع جرم، ظلم و تجاوز به حقوق ملت‌هاست.

روحانی با بیان اینکه امروز گروه یا دولتی می‌خواهند حقوقی را که ملت‌ها باید در چارچوب مقررات بین‌المللی داشته باشند، تضییع کنند، گفت: برجام را با ۶ کشور و از جمله آمریکا منعقد کردیم و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وظیفه نظارت و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل وظیفه حمایت از آن را دارند.

رئیس جمهور ادامه داد: در این میان کشوری برخلاف مقررات، قواعد و تعهد خود می‌خواهد اقدامی را انجام دهد که این اقدام نه تنها به ضرر مردم ایران و اتریش بلکه به ضرر همه آنهایی است که می‌خواهند تبادل، تجارت و خدمات متقابل نسبت به همدیگر انجام دهند.

روحانی اظهار داشت: وظیفه انسانی همه ما مقابله با عهد شکنی یک دولت و مقابله او با خواست جامعه جهانی است.

رئیس جمهور با بیان اینکه دوران فشار و تحریم آمریکا بر ملت ایران گذرا و ناپایدار خواهد بود و ما مانند ده‌ها توطئه دیگر از آن عبور خواهیم کرد، گفت: آنچه در تاریخ باقی می‌ماند نوع تعامل و روابط ملت‌ها با یکدیگر است؛ دولت آمریکا و هیأت حاکمه آمریکا برای همیشه نیستند، اما رابطه ملت های ایران و اتریش برای همیشه خواهند بود و تاریخ دو کشور همواره نسبت به اقداماتی که امروز انجام می‌دهیم، قضاوت خواهد کرد.

روحانی با اشاره به اینکه بر مبنای وظایف انسانی و قانونی و منافع متقابل با هم همکاری می‌کنیم، خاطرنشان کرد: اساس این اعتماد متقابل و احترام به یکدیگر و قوانین و مقررات است و ما این سرمایه بزرگ را داریم یعنی بین ملت ایران و ملت اتریش این سرمایه معنوی بزرگ است.

رئیس جمهور اعتماد متقابل را بزرگترین پشتوانه مناسبات اقتصادی ایران و اتریش دانست و افزود: روابط تجار و سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی ایران و اتریش همواره با رضایت و خیال راحت همراه بوده است.

روحانی با بیان اینکه ملت ایران برای اتحادیه اروپا و کشورهایی که رابطه دوستانه دارند، احترام قائل است، ادامه داد: امروز در ایران ظرفیت‌های خاص و ویژه ای در بخش های مختلف انرژی، معادن، نیروی انسانی ماهر، ژئوپلتیک و جایگاه جغرافیایی وجود دارد و در قلب خاورمیانه در مجاورت بازاری 400 میلیونی از همسایگان خود بوده و به آب‌های آزاد متصل و کشوری دارای تمدن دیرینه و تاریخ کهن بوده و ملتی بزرگ دارای فرهنگ بلند است که همواره به علم و دانش و تمدن جهانی کمک کرده است.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه اتریش نیز کشوری دارای صنعت، فناوری، سرمایه و ویژگی‌هایی است که می‌تواند به ملت و کشور ایران خدمات خوبی ارائه کند، افزود: در این شرایط مسیر درست تعامل و تلاش برای بهره گیری از فرصتها برای توسعه روابط است.

روحانی با اشاره به روابط خوب دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ایران و اتریش، خاطرنشان کرد: مردم دو کشور نسبت به هم اعتماد متقابل دارند و امروز زیر ساخت های لازم برای استفاده از مزیت های متقابل برای فعالیت‌های اقتصادی مهیاست که باید از آنها استفاده و بهره‌برداری کنیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه سفر من به اتریش در این مقطع حساس به این معناست که اراده دو دولت ادامه روابط فرای برجام است، گفت: اراده ما ادامه همکاری‌هاست هرچند پیش روی ما پیچیدگی‌هایی وجود داشته باشد.

روحانی با اشاره به اینکه ممکن است گاهی راه مستقیم مشکلاتی داشته باشد و ما گاهی راه با پیچ و خم را به دلایلی انتخاب ‌کنیم، گفت: امروز، روز انتخاب مسیری است که کمترین هزینه را بپردازیم و بهتر بتوانیم از ادامه همکاری‌هایمان حفاظت کنیم و نگذاریم پیوند ملت ها را قطع کنند؛ منافع دو ملت و دو کشور هدف اصلی ما بوده و تردید ندارم در این مسیر موفق خواهیم بود.

رئیس جمهور از میهمان‌نوازی و استقبال گرم مردم، دولت و بازرگانان و فعالان اقتصادی اتریش تشکر و سپاسگزاری کرد.

پیش از سخنان روحانی، رئیس جمهور اتریش نیز در سخنانی با اشاره به سابقه روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دو کشور گفت: اعتماد و احترام متقابل که همواره بین دو ملت ایران و اتریش وجود داشته و دارد، مکمل تعاملات اقتصادی و تجاری گسترده بین دو کشور است.

وزیر اقتصاد اتریش نیز در این جلسه با اشاره به سابقه طولانی تعاملات و مبادلات اقتصادی و تجاری بین تهران و وین، اظهار داشت: رشد 60 درصدی مبادلات تجاری دو کشور در زمان سپری شده از اجرای برجام نشان می دهد که همکاری های دو کشور در مسیر صحیحی قرار دارد.

وی تصریح کرد: البته تداوم روابط اقتصادی دو کشور با چالش هایی مواجهه است که باید با همکاری هم بر روی این چالشها پل ساخته و از آنها عبور کنیم. اتریش در کنار دیگر کشورهای اروپایی تلاش خواهد کرد برجام را حفظ کند و مطمئنم که با همکاری هم می توانیم راهی برای تحقق این هدف بیابیم.

رئیس اتاق بازرگانی کشورمان نیز در سخنانی گفت: بازرگانان و فعالان اقتصادی ایران و اتریش با همکاری هم می توانند به بهترین شرکای تجاری یکدیگر تبدیل شوند.