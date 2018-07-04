  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۲۱:۳۰

در پی دستگیری دیپلمات کشورمان در آلمان؛

سفیر بلژیک و کاردار آلمان به وزارت خارجه احضار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی دستگیری یکی از دیپلماتهای کشورمان در کشور آلمان که به درخواست پلیس فرانسه صورت گرفته است، سفرای فرانسه، بلژیک و کاردار آلمان (در غیاب سفیر) به وزارت امور خارجه فراخوانده شدند.

سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه در دیدار با سفیر فرانسه و کاردار آلمان مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به دستگیری دیپلمات ایرانی را اعلام و با تأکید بر مصونیت دیپلمات ها بر اساس کنوانسیون وین، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط دیپلمات جمهوری اسلامی ایران گردید.

عراقچی این اقدام را سناریو و توطئه ای برای تخریب روابط ایران و اروپا دانست که همزمان با سفر رئیس جمهور کشورمان به اروپا و در آستانه اجلاس وزرای خارجه ایران و کشورهای ۱+۴ صورت می گیرد و هدف آن تحت الشعاع قرار دادن اجلاس مزبور در راستای اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی می باشد.

عراقچی با اشاره به سیاستهای اصولی جمهوری اسلامی ایران در محکومیت هرگونه اقدام تروریستی، تأکید کرد: با توجه به اسناد و مدارک موجود نقش گروهک منافقین در طراحی این نمایش مضحک روشن است، کما اینکه مواد انفجاری نزد دو نفر از اعضای دستگیر شده این گروهک کشف شده است. وی اضافه کرد: این حرکت یادآور خودسوزی چند سال قبل اعضای این گروهک در اروپا می باشد و یک بار دیگر ماهیت تروریستی این گروهک حقیر را که برای بزرگنمایی خود حتی حاضر به خودسوزی و خودزنی می باشد را اثبات می نماید.

در همین ارتباط، سفیر بلژیک نیز توسط دستیار مدیرکل اروپا به وزارت امور خارجه فراخوانده شد و مراتب اعتراض کشورمان نسبت به درخواست انتقال دیپلمات مزبور از آلمان به بلژیک به وی ابلاغ گردید.

سفرای فرانسه، بلژیک و کاردار آلمان در این دیدار تاکید کردند که این موضوع را سریعا به اطلاع مقامات کشورهای متبوع خود خواهند رساند.

کد خبر 4339001
جواد بخشی الموتی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها