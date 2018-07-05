خبرنگار «مهر» برگزیده نخستین جشنواره ملی مطبوعات گیلان شد

به گزارش خبرنگار مهر، از دقایقی پیش مراسم اختتامیه نخستین جشنواره ملی مطبوعات محلی، سراسری، پایگاه های خبری و خبرگزاری های گیلان با حضور مسئولان در سالن همایش های منطقه ویژه اقتصادی انزلی آغاز شد.

در این مراسم محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت، مصطفی سالاری استاندار گیلان، فیروز فاضلی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان و جمعی از مسئولان کشوری و استانی حضور دارند.

گفتنی «مهدی حسین نژادی» خبرنگار خبرگزاری مهر استان گیلان در شهرستان آستارا موفق شد در بخش گزارش این جشنواره رتبه دوم را کسب کند.

وی با گزارش «پاسداری از مرزها در برف و سرما/عشق به وطن سختی نمی شناسد» در این جشنواره شرکت کرده بود که موفق به کسب مقام دوم این جشنواره شد.