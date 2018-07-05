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۱۴ تیر ۱۳۹۷، ۱۷:۲۱

با کسب رتبه در بخش گزارش

خبرنگار «مهر» برگزیده نخستین جشنواره ملی مطبوعات گیلان شد

خبرنگار «مهر» برگزیده نخستین جشنواره ملی مطبوعات گیلان شد

انزلی- «مهدی حسین نژادی» خبرنگار مهر در نخستین جشنواره ملی مطبوعات گیلان در بخش گزارش حائز رتبه دوم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از دقایقی پیش مراسم اختتامیه نخستین جشنواره ملی مطبوعات محلی، سراسری، پایگاه های خبری و خبرگزاری های گیلان با حضور مسئولان در سالن همایش های منطقه ویژه اقتصادی انزلی آغاز شد.

در این مراسم محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت، مصطفی سالاری استاندار گیلان، فیروز فاضلی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان و جمعی از مسئولان کشوری و استانی حضور دارند.

گفتنی «مهدی حسین نژادی» خبرنگار خبرگزاری مهر استان گیلان در شهرستان آستارا موفق شد در بخش گزارش این جشنواره رتبه دوم را کسب کند.

وی با گزارش «پاسداری از مرزها در برف و سرما/عشق به وطن سختی نمی شناسد» در این جشنواره شرکت کرده بود که موفق به کسب مقام دوم این جشنواره شد.

کد مطلب 4339501

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