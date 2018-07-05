نمایشگاه فناوری و نوآوری اینوتکس آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (INOTEX ۲۰۱۸)، بزرگترین نمایشگاه تخصصی در حوزه تکنولوژی و نوآوری در ایران از امروز ۱۴تا ۱۶ تیرماه ۱۳۹۷ در محل نمایشگاه‌های تخصصی شهرداری تهران (بوستان گفتگو) آغاز به کار کرد.

اکبرقنبرپور مدیر فن بازار ملی ایران در افتتاحیه نمایشگاه اینوتکس خاطر نشان کرد: این رویداد بزرگترین گردهمایی استارت‌آپ‌ها، سرمایه‌گذاران و شتاب‌دهنده‌های ایران است که با هدف افزایش هم‌افزایی میان فعالان حوزه استارت‌آپی برگزار می شود.

وی افزود: این رویداد بین‌المللی امسال میزبان ۱۵۰ استارت‌آپ، ۱۶ شتاب‌دهنده، ۱۱ سرمایه‌گذار خطرپذیر و بیش از ۱۰۰ شرکت دانش بنیان در این نمایشگاه است.

وی با اشاره به یکی از مهمترین بخش‌های نمایشگاه امسال گفت: استیج یکی از رویدادهای امسال است که در قالب یک برنامه سه روزه با هدف بررسی چالش‌های استارت‌آپی ایران طراحی شده است.

قنبرپور اظهار داشت: در این برنامه به موضوعاتی چون سرمایه‌گذاری اولیه و کلان، موضوعات حقوقی، مشکلات توسعه فنی و رشد استارت‌آپ‌ها پرداخته خواهد شد.

وی ادامه داد: رویداد ایده‌های ارزشمند، رویداد بانی، صبح خلاق تهران از دیگر برنامه‌هایی است که در حاشیه استیج در اینوتکس امسال برگزار می‌شود.

به گفته مدیر فن بازار ملی ایران اینوتکس تلنت، یکی دیگر از برنامه‌های ویژه امسال است که نقش پل ارتباطی بین استارت‌آپ‌ها و متقاضیان جویای کار را ایفا می‌کند.

وی ادامه داد: در این بخش فارغ‌التحصیلان می‌توانند با استارت‌آپ‌ها، شرکت‌های دانش بنیان در حوزه‌های مختلف آشنا شوند و از فرصت‌های شغلی موجود در این شرکت‌ها مطلع گردند.

وی افزود: در حاشیه اینوتکس ۲۰۱۸، فن‌بازارهای سراسر کشور نیز در قالب یک گردهمایی به همفکری و تبادل ایده خواهند پرداخت.

دبیر هفتمین نمایشگاه اینوتکس بیان کرد: یکی دیگر از برنامه‌های امسال برگزاری دومین نشست تجاری فناوری (D۸) با حضور شرکتهای فناور ۴ کشور در حوزه انرژی های تجدیدپذیر در ایران خواهد بود که با محوریت بررسی فرصت‌های مناسب برای مشارکت برگزار می‌شود.

وی افزود: هکتان اینوتکس، نیز از جمله برنامه‌های جانبی امسال این نمایشگاه است که از یک هفته قبل آغاز شده و در مراسم افتتاحیه نمایشگاه برندگان این ماراتون اعلام خواهند شد.

وی تأکید کرد: امسال موضوع اصلی نمایشگاه اینوتکس «شهر هوشمند» است و این نمایشگاه با توجه ویژه به بحث مدیریت هوشمند انرژی، حمل و نقل هوشمند، اینترنت اشیا، زیرساخت‌های هوشمند، بهداشت و سلامت هوشمند و البته محیط و محل زندگی هوشمند طراحی شده است.

وی ادامه داد: به همین دلیل اولین گردهمایی شهرداری‌های کلان‌شهرهای ایران با حضور شهرداران، در حاشیه اینوتکس۲۰۱۸ و با هدف تبیین مفهوم شهر هوشمند برگزار می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: همچنین نشست شبکه سازی نوآوری با حضور اساتید بین المللی (از کشورهای روسیه، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، ترکیه و اتریش) با موضوع شهر هوشمند در ۵ پنل و طی روزهای اول و دوم نمایشگاه برگزار خواهد شد.

قنبرپور افزود: نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری، طی ۶ دوره میزبان بیش از ۷۵۰ شرکت فناوراز ۲۵ کشور جهان بوده و انعقاد بیش از ۱۳۰ سند همکاری در دوره‌های گذشته، بخشی از دستاوردهای این رویداد بوده است.

وی گفت: امسال بیش از هزار فعال در حوزه نوآوری و فناوری در قالب استارت آپ و شرکت دانش بنیان در نمایشگاه اینوتکس شرکت می‌کنند و روزانه بیش از ۲هزار نفر از این رویداد بازدید خواهند کرد.