انعقاد تفاهم نامه همکاری بین تبلیغات اسلامی و موسسات قرآن و عترت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سعید مهدوی امین در سخنانی اظهار داشت: در راستای توسعه آموزه های قرآنی و واگذاری امور اجرایی به موسسات قرآنی تفاهم نامه همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان با مدیر عامل موسسات مردمی قرآن و عترت این استان امضاء شد.

وی افزود: موضوع این تفاهم نامه برگزاری آموزش های عمومی قرآن در موسسات فرهنگی و قرآنی به تعداد ۷۵۰ نفر شامل آموزش روخوانی، روانخوانی، تجوید، نماز، فصیح خوانی (قرائت سطح ۱تا ۳ ) و مفاهیم عمومی (مفاهیم سطح ۱) و برگزاری آموزش های عمومی قرآن در خانه های قرآن شهری و روستایی به تعداد ۴۰۰ نفر شامل آموزش روخوانی، روانخوانی، تجوید، نماز، فصیح خوانی (قرائت سطح ۱تا ۳ ) و مفاهیم عمومی (مفاهیم سطح ۱) است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان ابراز امیدواری کرد این تفاهم نامه بتواند در مسیر تحقق اهداف قرآنی و فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی گام های موثر و بسزایی را بردارد.