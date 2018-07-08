وجیهه سامانی نویسنده و دبیر شانزدهمین جایزه قلم زرین در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اهمیت برگزاری جشنواره‌های کتابخوانی گفت: جشنواره ها نقش موثر و مهمی در ترویج کتابخوانی دارند و مانند یک حلقه اتصال کتاب‌ها و تازه‌های نشر را با جامعه‌ای که علاقمند به کتاب و مطالعه هستند مرتبط می‌کنند. افرادی که به صورت حرفه‌ای کتاب‌خوان و اهل مطالعه هستند، خودشان تمام موضوعات و حوزه‌ها را رصد می کنند اما آن قشری که علاقمند به کتاب هستند و پیگیری حرفه‌ای ندارند، نیاز به معرفی و شناخت بیشتر کتاب‌ها و حوزه‌های مختلف مطالعه از جمله سیره رضوی دارند. در واقع برگزاری جشنواره‌ای چون جشنواره رضوی که چندی دیگر برگزار می‌شود، نوعی تبلیغات برای کتاب‌های این حوزه به مخاطبین است.

وی در ادامه درباره جشنواره کتابخوانی رضوی گفت: از آنجا که این جشنواره به‌صورت ویژه در خصوص کتاب‌هایی با موضوع رضوی است، نقش مهمی را بر عهده دارد چون طبیعتا کتاب‌هایی درباره سیره و سنت ائمه اطهار(ع) منتشر می‌شود که به مراتب سهم دیده شدن کمتری نسبت به کتاب‌های دیگر دارند و این جشنواره کمک می‌کند اشخاص علاقمند به مطالعه با موضوعات امامان، با کتاب‌های خوب در این حوزه آشنا شوند. من در دوره‌های پیشین جشنواره با کتاب‌هایی آشنا شدم که پیش از آن حتی از انتشار آن کتاب‌ها هم بی‌اطلاع بودم.

این نویسنده با اشاره به تبلیغات اندک کتاب‌ها در رسانه ملی، گفت: به همان میزان که تبلیغات برای کتاب در رسانه ملی ما کم است، جامعه ما هم شناخت کمی درباره کتاب‌ها دارند و چنین جشنواره‌هایی کمک می‌کنند که آثار شاخص هرچه بیشتر و بهتر به جامعه هدف معرفی شود و مورد مطالعه قرار بگیرد. با توجه به مشکلات اقتصادی مردم، ترجیح افراد بر این است که کتاب را به‌صورت رایگان دریافت کنند و نهاد کتابخانه ها در این مورد گام‌های خوبی برداشته است. ما کتاب‌های چاپ جدید و تازه‌های نشر را در کتابخانه‌ها می‌بینیم و این باعث می‌شود که ارتباط مردم و دوستداران کتاب با کتابخانه‌ها بیشتر شود.

دبیر شانزدهمین جشنواره قلم زرین درباره توزیع رایگان کتاب‌های جشنواره رضوی گفت: با واگذاری کتاب به صورت رایگان در جامعه دوگونه برخورد می‌شود؛ یک بخشی افراد هستند که نه فقط کتاب بلکه هرچیزی را وقتی رایگان به دست می‌آورند ارج و قربی برای آن قائل نیستند و به همان راحتی هم آن را کنار می‌گذارند اما بخش دیگری از افراد هستند که برای کتاب ارزش قائل هستند و می‌دانند که برای چاپ یک کتاب چه زحماتی کشیده شده و خون دل‌هایی خورده شده است. بنابراین قدر آن را به خوبی می‌شناسند.

سامانی در پایان گفت: اینکه جشنواره رضوی در سطح خانوادگی برگزار می‌شود، خوب است. و اینکه پدر مادرها و فرزندان همگی در امر کتاب خوانی مشارکت داشته باشند خیلی خوب است.