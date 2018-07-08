اتریش یادداشت محرمانه ارسال کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله اتریشی پروفیل رونوشتی از یادداشت محرمانه وزارت کشور دریافت کرده که این یادداشت برای تمام اعضای اتحادیه اروپا ارسال شده است.
متن این یادداشت هنوز در هیچ رسانه ای منتشر نشده و این احتمال می رود که تا نشست آتی اتحادیه اروپا محرمانه بماند.
در یادداشت محرمانه وزارت کشور اتریش آمده است: اعضای اتحادیه اروپا باید از ارائه مجوز برای پناهجویانی که قصد ورود از مرزهای این اتحادیه را دارند ممانعت بعمل آورد. اتریش خواهان اجرایی شدن کنوانسیون ژنو درباره پناهجویان است.
در ادامه آمده است:«کوزی» عضو اتریشی کمیته امنیت اتحادیه اروپا قرار است در نشست اعضای اتحادیه اروپا و کارمندان این اتحادیه به تشریح کامل این یادداشت بپردازد.اتریش با هدف حفاظت از مرزهای اروپایی چنین درخواستی را مطرح کرده است.
گفتنی است اتریش از ابتدای ماه جاری میلادی ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را برای ۶ ماه به عهده گرفته است.
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