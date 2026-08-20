به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر پنجشنبه در جلسه شورای راهبردی میراث ‌فرهنگی آذربایجان‌ غربی با بیان اینکه خداوند مجموعه‌ای کم‌نظیر از ظرفیت‌های طبیعی را در این استان قرار داده، افزود: متأسفانه در گذشته آن‌گونه که باید برای اماکن تاریخی و گردشگری احساس مسئولیت نشده و زیرساخت‌ها و خدمات رفاهی متناسب با شأن مردم و گردشگران در بسیاری از این اماکن ایجاد نشده است.

استاندار آذربایجان غربی بر ضرورت تغییر نگاه به ظرفیت‌های استان تاکید کرد و گفت: آذربایجان‌غربی سرشار از مواهب طبیعی، تاریخی، گردشگری، مرزی، معدنی و صنایع‌دستی است و اگر تنها ظرفیت استان گردشگری بود، باز هم می‌توانستیم با تکیه بر آن آذربایجان‌غربی را آباد کنیم

وی همچنین با بیان اینکه ظرفیت‌های استان هنوز به‌طور کامل شناخته نشده، خاطرنشان کرد: آذربایجان ‌غربی مرز، طبیعت، میراث تاریخی و گردشگری، صنایع‌دستی، ظرفیت لجستیکی و دریاچه ارومیه را دارد، اما هنوز نتوانسته‌ایم حس بهره‌وری از این ظرفیت‌ها را در استان ایجاد کنیم.

استاندار آذربایجان‌ غربی بر ضرورت تغییر رویکرد مدیریتی نیز تاکید کرد و افزود: حدود ۹۰ درصد کارها بیش از آنکه به پول نیاز داشته باشد، به اراده جهادی نیاز دارد و من اجازه نخواهم داد حس بی‌ مسئولیتی در آذربایجان ‌غربی باقی بماند و برای پاک کردن این نگاه از مدیریت استان جدی هستم.

رحمانی همچنین با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت مردم و تشکل‌های اجتماعی، اضافه کرد: از ظرفیت تشکل‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد باید به‌صورت واقعی استفاده شود و بازارچه‌های صنایع‌دستی نیز باید فعال شوند و با اصلاح نگاه و روش‌های موجود، زمینه پول‌سازی و ارزش‌آفرینی برای استان فراهم شود.

وی بر ضرورت معرفی حرفه‌ای ظرفیت‌های آذربایجان‌ غربی تاکید کرد و افزود: میراث‌فرهنگی باید نسبت به تهیه و انتشار کتاب‌های وزین درباره ظرفیت‌های استان اقدام کند و آذربایجان‌غربی باید در قالب کتاب، بروشور و مستندهای مکتوب به شکلی شایسته معرفی شود.

در این نشست ظرفیت‌های گسترده آذربایجان‌غربی در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و راهکارهای بهره‌گیری هدفمند از این ظرفیت‌ها برای تقویت جایگاه فرهنگی، گردشگری و اقتصادی استان مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین بر ضرورت صیانت از میراث ارزشمند تاریخی و فرهنگی استان، معرفی شایسته ظرفیت‌های تمدنی و فرهنگی آذربایجان‌غربی در سطح ملی و بین‌المللی و استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری برای رونق گردشگری و صنایع‌دستی تأکید شد.

بررسی راهکارهای توسعه گردشگری، فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی و تقویت نقش این حوزه‌ها در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی استان از دیگر محورهای این جلسه بود.