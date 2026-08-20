نگهدار حسینپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت برگزاری منظم و مطلوب آزمون سراسری در جزیره اظهار کرد: با برنامهریزی و هماهنگی انجامشده، تمهیدات لازم برای برگزاری آزمون و حضور داوطلبان در محیطی آرام و مناسب فراهم شده است.
بخشدار ویژه خارگ افزود: فراهم کردن شرایط مناسب برای شرکت داوطلبان در آزمون سراسری، بهویژه با توجه به شرایط خاص جزیره، از اهمیت ویژهای برخوردار است و تلاش شده است روند برگزاری آزمون بدون مشکل و مطابق برنامه انجام شود.
حسینپور با آرزوی موفقیت برای تمامی داوطلبان شرکتکننده در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: امیدواریم جوانان و دانشآموزان خارگی با آرامش و اعتمادبهنفس در این آزمون حضور پیدا کنند و شاهد موفقیت و سربلندی آنان در مراحل مختلف زندگی و تحصیل باشیم.
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