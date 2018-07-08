به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه خانه کتاب، نشست «هم‌اندیشی معاونان فرهنگی ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مراکز استان‌ها با موضوع رویدادهای ترویج کتابخوانی» با حضور همایون امیرزاده، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیکنام حسینی‌پور، مدیرعامل موسسه خانه کتاب شنبه (۱۶ تیرماه) در سرای اهل قلم موسسه خانه کتاب برگزار شد.

مدیرعامل خانه کتاب در این نشست با بیان اینکه خانه کتاب در دوره‌ای در استان‌ها فعال بود اما تغییرات و تحولات باعث شد در خود تهران بیشتر متمرکز شود، گفت: ما در خانه کتاب، عمومی کردن فرهنگ «ایران تهران نیست» را به عنوان رویکرد مد نظر قرار می‌دهیم و باید به همه استان‌ها توجه کنیم و اکثر ادارات کل هم این سیاست را دنبال می‌کنند.

حسینی پور به ضرورت نقد کتاب در جامعه اشاره کرد و گفت: دغدغه نقد کتاب در کشور کمرنگ شده و این باعث دیده نشدن کتاب‌ها می‌شود. موسسه خانه کتاب این آمادگی را دارد که با همکاری ادارات کل ارشاد استان‌ها، موسسات انتشاراتی و موسسات فرهنگی از جلسات نقد، بررسی و رونمایی کتاب حمایت کند تا با این کار کتاب‌ها دیده شود. اطلاع رسانی این جلسات هم از طریق خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) و رسانه‌های استانی و محلی انجام می‌شود.

مدیرعامل خانه کتاب با اشاره به مشارکت اداره کل ارشاد استان‌ها برای حمایت از طرح‌های فصلی خانه کتاب گفت: زیرساخت‌های طرح‌های فصلی خانه کتاب (عیدانه کتاب، تابستان و پائیزه کتاب) توسط خانه کتاب و با همکاری کتابفروشی‌ها انجام می‌شود؛ کتابفروشی‌هایی می‌توانند در این طرح‌ها مشارکت کنند که از طرف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مورد تائید باشند. در طرح‌های گذشته، تعدادی از کتابفروشی‌ها دچار خطا شدند و امیدواریم ادارات کل ارشاد استان‌ها در بحث نظارت، حمایت و سیاستگذاری با ما همکاری کنند و اگر پیشنهادهایی در مورد این طرح‌ها دارند، با ما در میان بگذارند.

وی ادامه داد: گزارش‌های طرح عیدانه کتاب برای اداره کل ارشاد استان‌ها ارسال شده است و انتظار داریم این گزارش‌ها با دقت و تامل بیشتری مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرند و به منابعی آرشیوی تبدیل نشوند. در این آمار، میزان یارانه‌ای که هر استان استفاده می‌کند و شاخص‌های دیگر به تفصیل بیان شده است؛ این آمار این امکان را به ما می‌دهد که یارانه هر استان را بر اساس سرانه جمعیت آن استان تخصیص دهیم.

حسینی‌پور آموزش ناشران، نویسندگان، ویراستاران و کتابفروشان را از دیگر موضوعات مهم عنوان کرد و گفت: این نظر که کتابفروشان نیاز به آموزش ندارند، درست نیست بلکه باید در حوزه بازاریابی و اقتصاد به آنها آموزش داد. ما آمادگی داریم در قالب اعزام استاد به استان‌های مختلف در امر آموزش حلقه‌های نشر همکاری کنیم.

مدیرعامل خانه کتاب ادامه داد: شناسایی مفاخر حوزه نشر در استان‌ها به منظور الگوسازی برای نسل جوان باید در دستور کار قرار بگیرد. خانه کتاب می‌توانند در قالب برنامه‌های «عصر کتاب» که به بزرگداشت اهالی فرهنگ و هنر اختصاص دارد، اهالی قلم استان‌ها و شهرستان‌ها را نیز شناسایی و معرفی کند.

حسینی‌پور بیان کرد: خانه کتاب آمادگی دارد ظرفیت داوری کتاب سال را در اختیار استان‌ها قرار دهد و با توجه به مسائل قومی که در استان‌ها وجود دارد، داوری جایزه کتاب سال از طرف خانه کتاب انجام شود. برای برگزاری جایزه کتاب سال باید همه چرخه نشر اعم از ناشر، نویسنده، مترجم، کتابفروش و... را مد نظر قرار دهیم.

وی خانه کتاب را بانک اطلاعات کتاب دانست و گفت: خانه کتاب مرجعی برای نهادهای قانونگذار و سازمان‌های دیگر است. ارسال کتاب برای خانه کتاب بسیار دیر صورت می‌گیرد و این موضوع باعث می‌شود آمار کتاب‌های استان‌ها ناقص ثبت شود.

وی خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) را از دیگر ظرفیت‌های موسسه خانه کتاب برای پوشش اخبار مرتبط با حوزه نشر دانست و گفت: استان‌ها می‌توانند با معرفی یک رابط خبری، اخبار کتابی استان خود را در اختیار خبرگزاری کتاب ایران قرار دهند.