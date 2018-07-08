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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۱۳

برای برگزاری اردوی آماده سازی؛

استقلال فردا عازم ترکیه می‌شود

استقلال فردا عازم ترکیه می‌شود

تیم فوتبال استقلال تهران فردا برای برپایی اردوی آماده سازی به استانبول سفر خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آبی پوشان روز گذشته یک دیدار تدارکاتی را برابر امیدهای خود برگزار کردند که این دیدار را با پیروزی به پایان رساندند. بازیکنان استقلال با تصمیم کادر فنی امروز به استراحت خواهند پرداخت و فردا عازم ترکیه می شوند.

کمپ آبی پوشان در ۵۰ کیلومتری شهر استانبول قرار دارد. قرار است مسئولان استقلال هم تا پایان هفته با مامه تیام و جباروف به توافق رسیده و این دو بازیکن خارجی استقلال به ترکیه اعزام شوند.

اردوی آبی پوشان ۱۱ روز به طول می کشد و بازیکنان ۲۹ تیر ماه به تهران باز خواهند گشت.

کد مطلب 4341452

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