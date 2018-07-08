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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۱۸

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

شرکت ۱۶۰ هنرمند در جشنواره خوشنویسی رضوی/ ۲۴۵ اثر ارسال شد

شرکت ۱۶۰ هنرمند در جشنواره خوشنویسی رضوی/ ۲۴۵ اثر ارسال شد

خرم‌آباد- دبیر شانزدهمین جشنواره ملی خوشنویسی رضوی از شرکت ۱۶۰ هنرمند خوشنویس کشور در این جشنواره به میزبانی لرستان خبر داد.

فرید رحمتی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه با اشاره به اینکه بیش از ۱۶۰ هنرمند خوشنویس کشور آثار خود را به دبیرخانه شانزدهمین جشنواره خوشنویسی رضوی ارسال کرده اند، اظهار داشت: پس از تمدید مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این جشنواره،  ۲۴۵ اثر در سامانه ثبت نام شانزدهمین جشنواره ی ملی خوشنویسی رضوی به ثبت رسیده است.

وی افزود : از این تعداد ۱۲۱ اثر در بخش خط نستعلیق، ۷۳ اثر در بخش خط شکسته، ۲۹ اثر در بخش خط ثلث و ۲۲ اثر در بخش خط نسخ شرکت کرده اند و تمامی آثار به نخستین مرحله داوری جشنواره نیز راه یافته اند.

دبیر شانزدهمین جشنواره ملی خوشنویسی رضوی یادآور شد: آثار راه یافته به بخش پایانی داوری در نمایشگاه این جشنواره نمایش داده می شوند.

رحمتی با اشاره به برگزاری مرحله پایانی داوری جشنواره در تهران و در انجمن خوشنویسان ایران با حضور اساتید شاخص و برجسته خوشنویسی کشور ادامه داد: مراسم افتتاح نمایشگاه و اختتامیه جشنواره طبق فراخوان،  ۲۷ تیر ماه برگزار می شود و از برگزیدگان تجلیل خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: نمایشگاه آثار نیز تا هفتم مرداد ماه در مجتمع فرهنگی هنری ارشاد خرم آباد برپا خواهد بود.

کد مطلب 4341457

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