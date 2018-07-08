فراخوان سومین نمایشگاه لباس عاشورایی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، در راستای تحقق اهداف سبک زندگی اسلامی، ایرانی، استفاده از قابلیت های طراحی، دوخت و تولید در عرصه لباس‌های مناسبتی، مذهبی، عاشورایی به ترویج هرچه بهتر شعائر دینی و عاشورایی و تأثیر آن در شئونات مختلف اجتماعی فرهنگی در جامعه و کارکرد آن در سبک زندگی اسلامی و ایرانی است که کارگروه ساماندهی مد و لباس سومین نمایشگاه لباس‌های عاشورایی در دو بخش اصلی و جنبی را برگزار می‌کند.

از اهداف برپایی این رویداد در سومین گام می‌توان به تعظیم شعائر و احیای فرهنگ غنی اسلام در راستای وظایف محوله به کارگروه ساماندهی مد و لباس، ترغیب و تشویق طراحان برای ارائه ایده‌ها با نگاه دینی و طراحی لباس‌های مناسبتی، مذهبی، وعاشورایی، در گروه‌های سنی مختلف، تقدیر از زحمات پیشکسوتان، چهره‌های ماندگار و فعالان این عرصه در حوزه تولید و توزیع، بررسی نقش لباس و کاربرد آن در ایام محرم، صفر و شیوه‌های انتقال فرهنگ عاشورا، استفاده از علایم و نشانه‌های اقوام ایرانی در لباس‌های مذهبی و عاشورایی و جلوگیری از ترویج لباس نأمانوس و نامناسب در مراسم عزاداری و هیئت‌های مذهبی اشاره هستند.

بخش های مسابقه:

پوشاک آقایان : طراحی بالا پوش، طراحی شال، طراحی سربند.

پوشاک بانوان: طراحی مانتو و چادر (اجتماع)، طراحی شال، طراحی روسری و مقنعه، طراحی سر بند.

پوشاک کودک و نوجوان : طراحی لباس کودک و نوجوان، طراحی تی شرت (مخصوص پسران)، طراحی شال

طراحی پارچه: این بخش شامل طراحی پارچه بصورت دستی و یا دیجیتال با موضوعیت عاشورا به منظور استفاده در انواع پوشاک آقایان و بانوان است

لباس تولید شده (تن پوش جامع) کاربردی :

شرکت کنندگان با عناوین زیر در بخش جنبی و نمایش می توانندشرکت نمایند.

1-لباس های تولید شده (تن پوش جامع) کاربردی

(تن پوش جامع) لباسی است که دارای ویژگی های

ج= جنس مناسب الف= امنیت م= مد ع= عام باشد .

نگاه راهبردی بر این استوار است لباسی که به تولید انبوه رسیده و به تن مردم ما می نشیند ، باید جنس مناسب داشته و امنیت پوشش را تامین کند، طبق مد روز باشد و مورد مقبولیت عموم مردم قرار گیرد.

بخش جنبی: الف: نشست ها و کارگاه های آموزشی، برای هرچه پربارتر شدن این جشنواره فعالیت هایی مانند کارگاه های آموزشی، نشست های علمی، تخصصی و طراحی پرچم ویژه مراسم عزاداری پیش بینی شده است. علاقمندان می توانند برای شرکت در این قسمت فرم مربوطه را تکمیل و به نشانی یاد شده ایمیل کنند.

ب: مسابقه ایده تا محصول متقاضیان شرکت در این بخش با گرایش لباس اجتماع بانوان (عاشورایی) می توانند ضمن ثبت نام در سایت ایران مد آمادگی خود را در فرم ارائه شده اعلام نمایند و کلیه سوابق تخصصی خود و گروه سه نفره خود را متشکل از (طراج/الگوساز/دوزنده) را به عنوان رزومه فعالیت و توانایی مشخص کنند.

هیات انتخاب پس از برسی فرم های ارسالی و با در نظر گرفتن مندرجات اعلامی و اولویت متقاضایان نسبت به انتخاب گروه اقدام می نمایند و نتایج نهایی شرکت کنندگان از طریق سایت ایران مد به اطلاع متقاضایان خواهد رسید.

در این بخش پیش بینی گروه های مربوطه در مدت 2 روز برپایی مسابقه زنده طراحی و دوخت لباس آثار خود را ارائه نمایند و در پایان گروه برگزیده به عنوان گروه برتر معرفی و در مراسم اختتامیه ارایشان نقدیر بعمل می آید.

ج : مسابقه تصویر گری عشق ماندگار

به منظور تعظیم از شعائر اسلامی و ترویج و تبلیغ یادگاره های ماندگار حوزه هنر دینی/ یکی از ابرازهای تشویقی و ترویجی فعالیت های فرهنگی و ایجاد فضای مناسب و سالم و در اختیار قراردادن امکانات فنی برای بروز و ظهور استعدادهای این حوزه است.

برگزاری مسابقه زنده طراحی لباس عاشورایی در یک روز امکان و ایجاد فضای رقابتی سالم و خلق آثار بدیع در حوزه لباس های مناسبتی، یکی از اقدامات مفید و ماندگار است که می تواند جلوه‌های بصری جدید را فراهم کند.

هرچند این اقدام برای اولین بار انجام می گیرد لکن در حوزه های دیگر توانسته است شادابی و خلاقیت و ابتکار را در جشنواره های مختلف ایجاد نماید. لذا امیدواریم این اقدام هرچند ناچیز در حوزه هنر دینی زمینه ساز برنامه های بلند مدت را فراهم کند.

محورها و الویت های مربوط به بخش مسابقه : لباس عزاداری اقوام استان ها در ماه محرم صفر، لباس های آئینی در مراسم عزاداری در تکایا و هیئت ها و مورد استفاده در ایام محرم و صفر، لباس مراسم تعزیه خوانی واقعه عاشورا، طراحی لباس عاشورائیان با نگاه روزشمار واقعه عاشورا، طراحی پارچه با مضامین و اشعارمرتبط با موضوع عاشورا، طراحی داستان های وقایع عاشورا بر روی لباس، استفاده و بکارگیری اشعار محتشم کاشانی، عمان سامانی و ... در طراحی لباس و پارچه است.

شرایط و ضوابط: -تمام طرح ها، با تکیه بر فرهنگ غنی اسلام و براساس: هویت، اصالت، فرهنگ عاشورایی طراحی شود. خلاقیت ،ابتکار، سادگی، انسجام و زیبایی در رنگ آمیزی مناسب و متنوع در طراحی اثر لحاظ شود. هر طراح می تواند به صورت مجزا برای بانوان، آقایان و کودکان تا 5 اثر ارائه دهد. طرح های ارسالی باید قابل استفاده و کاربردی در هیئات مذهبی باشد. آثار در سه بخش 1)مسابقه2) نمایش 3)بخش جنبی نمایشگاه شرکت داده می شود. ارسال اصل طرح به همراه ارائه شناسنامه کامل اثر با هر طرح و مشخصات فردی. شرک کنندگان برای هر طرح ارسالی باید از قبل، نشان شیما را از کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور به نشانی www.iranmode.com کد رهگیری اخذ و شماره ی هر طرح را در برگه ثبت نام درج کنند.

معیارهای تخصصی طراحی لباس: در نظر گرفتن نگاه حرفه ای به آناتومی پوشش در طراحی لباس، خلاقیت، نوآوری و ابتکار در طرح و تناسب رنگ، روانشانسی طرح متناسب با نوع پارچه و موضوع، دقت در انتخاب صحیح پارچه با توجه به طرح و کاربرد لباس، استفاده از متدهای الگو سازی روز برای رسیدن به تن خور مناسب طرح نهایی اجرا شده، استفاده صحیح از تکنولوژی دوخت براساس پارچه و متریال مورد استفاده، استفاده از فناوری های نوین در پروسه تولید، استفاده از پارچه و محصولات تولید داخل در تهیه ی اثر، امتیاز ویژه خواهد داشت، تطابق با شاخص های فرهنگ عمومی و نشانه های اسلامی و ایرانی امتیاز و بررسی اثر شایان توجه است.

در صورت به حد نصاب نرسیدن هریک از بخش ها، دبیرخانه جشنواره مجاز به حذف آن بخش است. کارگروه ساماندهی مد و لباس مجاز است از اثر تحویلی تصویربرداری کرده و به صلاح دید خود از آن در بخش نمایش یا ژورنال استفاده کند. برای تمام شرکت کنندگانی که آثارشان به نمایشگاه راه یابد گواهی شرکت در نمایشگاه صادر می‌شود.

زمان فراخوان از 16 تیرماه تا 15 مردادماه 97 است و زمان ارسال آثار از 16 تیرماه تا 30 مردادماه ادامه دارد.

زمان تحویل آثار: در صورتی که اثر وارد مرحله نهایی برای بخش نمایش انتخاب شود پس از اتمام فعالیت نمایشگاه اثر مجازات تا تاریخ31/7/97 اثر خود را از دبیر خانه جشنواره تحویل بگیرد. پس از اتمام زمان مقرر دبیرخانه جشنواره هیچگونه مسئولیتی را درقبال اثر تحویلی نخواهد داشت.

تبصره: در صورتی که هنرمند نتواند حضوراً مراجعه و اثر خود را تحویل بگیرد می تواند با معرفی نامه کتبی و اصل کارت ملی فرد دیگری را به دبیرخانه جهت تحویل معرفی نمایند.

داوری و امتیاز دهی آثار برای ورود به جشنواره: 3 تا 7 شهریورماه است، زمان مسابقه طراحی روی کاغذ 12 شهریور و مسابقه ایده تا محصول 14 شهریورماه برگزار می‌شود.

نشانی دبیرخانه برای ارسال آثار: تهران- چهارراه کالج-جنب پمپ بنزین-کوچه هلال احمر-پلاک 6

تلفن:66722312 داخلی : 104 و 140