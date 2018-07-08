سندی با محتوای اجازه زیارت و بازسازی بقیع رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۱۷ تیرماه، ساعت ۱۰ صبح مراسمی به مناسبت شهادت امام جعفر صادق(ع) در مسجد حائری واقع در خیابان کارون تهران برگزار شد.

برنامه ویژه این مراسم رونمایی از سندی بود که نشان می دهد حدود ۹۵ سال پیش، پادشاه وقت عربستان با پی گیری هایی مرحوم عبدالرحیم صاحب الفصول حائری اجازه زیارت و بازسازی بقیع را صادر نموده است.

در ابتدای این مراسم محمد مهدی حائری، فرزند آیت الله عبدالرحیم حائری به سخنرانی پرداخت وگفت: رسول خدا ۲۳ سال زحمت کشید و چه جنگ ها و مخالفت هایی را تحمل کرد تا یگانگی و یکتا پرستی و قولوا لا إلهَ إلا الله را محقق کند. کسانی که بر خلاف اتحاد و یگانگی هستند خون و جنگ را می پسندند و به عنوان مثال این دست افراد مانع زیارت مقبره امام حسین (ع) می شدند. امام صادق(ع) با تمام کوشش و جدیت سعی داشت شریعت رسول خدا و احکام الهی را احیا کند. در مذهب جعفری و فقه شیعه علمای ما از مطالب امام صادق(ع) به عنوان رئیس مذهب جعفری بهره های بسیار برده اند. به همین دلیل تمام شیاطین اجماع دارند که بقیع باید خراب شود. مکانی که محل زیارت تمام مسلمانان بود اما شیعیان بیشتر به آن علاقه مند بودند.

فرزند آیت الله عبدالرحیم حائری در ادامه افزود: به دلیل این که بارگاه رئیس مذهب جعفری در آن جاست در سال ۱۳۴۴ هجری قمری در هشتم شوال وهابی ها بقیع را خراب نمودند و خبرش در جهان پیچید. حتی تقاضاها برای بازسازی را نپذیرفتند. در تمام ایران مساجد و حسینیه ها سیاه پوش شدند. اما زمانی از این ماجرا بگذرد به دست فراموشی سپرده می شود.

وی در ادامه گفت: در تاریخ عربستان هیچ کس اجازه نداشته که در روز عرفات در بقیع بماند. در زمان حضور علامه حائری در حج ملک عبدالعزیز پیام می دهد که تا هر زمان که بخواهید می توانید در عرفات توقف کنید. به دلیل این که این حق مذهب شماست. این تاکنون در تاریخ سابقه نداشته است.

محمد مهدی حائری سپس گفت: علامه حائری همچنین تقاضا می کند دیواری دور بقیع کشیده شود و منع زیارت نیز برداشته شود. جالب این جاست که وقتی این تقاضا را مطرح می کند، عبدالعزیز می گوید به آن چه به شما وعده دادم وفادار هستم.

وی افزود: این یک سندی است که برای هر ایرانی و هر شیعه مایه افتخار است. امروز در دنیا می دانند که با تلاش ایشان این اتفاق در بقیع افتاد و به زیارت مقبره ایشان می آیند و حتی تقاضای آباد کردن مقبره ایشان وجود دارد. اما یادمان نرود که بقیع هنوز دچار غربت است.

ادامه مراسم نیز با نمایش مستند «پنجره فولاد بهشت» همراه بود. نمایش این مستند برای اولین بار صورت می گیرد. این مستند ۴۰ دقیقه ای در مورد بقیع است و قرار است امشب و فردا از شبکه افق و شبکه سه سیما پخش شود.