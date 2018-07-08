به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان، حمیدرضا دوست محمدی با بیان اینکه مرمت آب انبار صفوی بالا زاوقان سمنان آغاز شد، تاکید کرد: این آب انبار که از یادگاران دوره صفویه است، در سال‌های گذشته به علت ترکیدگی انشعاب آب شهری و هدایت نادرست فاضلاب معابر و رسیدگی نشدن توسط متولیان بنا دچار آسیب‌های شدیدی در ناحیه پوشش و دیواره مخزن شده بود.

وی با اشاره به اینکه این اداره با هدف رعایت حقوق شهروندی اهالی محدوده و برای رفع خطر، اقدام به عقد قرارداد مرمتی اضطراری با رویکرد بازسازی دیواره و سقف سنگی مخزن آب انبار و ایزوله حفاظتی بام کرده است، افزود: همچنین مرمت این بنای تاریخی، باعث رفع خطرات از اهالی محل، حفاظت از این یادگار تاریخی عصر صفوی و حفاظت از قسمتی از پازل مجموعه آب پخش کن سمنان می‌شود.

رییس اداره میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان سمنان خواستار تخصیص کاربری و احیای بنای تاریخی آب انبار بالا زاوقان توسط متولیان بنا شد و تاکید کرد: حفظ و احیای این بنای تاریخی، علاوه بر هویت بخشی به محله، از بروز آسیب‌های آینده به این اثر ملی جلوگیری می‌کند.

دوست محمدی بیان کرد: بنای تاریخی آب انبار بالا زاوقان که در محله زاوقان شهر سمنان واقع شده، از عناصر صنعتی تاریخی مرتبط با آب پخش کن سمنان بوده است.

این اثر به شماره ۵۸۳۱ در سال۸۱ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.