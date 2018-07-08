۳۱۰۰نفر قربانی سوءاستفاده پیامکی/توقیف فعالیت سرویس دهندگان متخلف

به گزارش خبرنگار مهر، در پی افزایش برخی سوءاستفاده ها از کاربران تلفن همراه از طریق پیامک و سرویس های ارزش افزوده و اعتراضهایی که کاربران در شبکه های اجتماعی وزیر ارتباطات مطرح کردند، محمدجواد آذری جهرمی اعلام کرد: با کلاهبرداری‌ها برخورد جدی می‌کنیم.

وی با انتشار عکسی در صفحه خود در اینستاگرام نوشت: همواره مردم از بنده در مواجهه حضوری و یا در فضای مجازی خواسته اند که با پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی و فریبکاری ها وکلاهبرداری‌هایی که در این زمینه گاهی صورت می‌گیرد، مقابله جدی شود.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: پس از آنکه در عید فطر، عده‌ای با پیامک و طرح دروغ اینترنت ۱۲۰گیگابایتی، تعدادی از مشترکین را فریب دادند و آنها اجبارا عضو یک سرویس حجمی یکی از اپراتورهای تلفن همراه شدند، اکنون عده‌ای دیگر، همانگونه که در تصویر فوق ملاحظه می‌کنید، با سوء استفاده از سرویسهای ارزش افزوده اقدام به کلاهبرداری از مشترکین کرده اند.

جهرمی با بیان اینکه در مورد قبلی، برای بیش از ۳۱۰۰ قربانی نهایی، با دستور سازمان تنظیم مقررات، مبالغ عودت داده شد، افزود: در موارد اخیر، امروز سازمان تنظیم مقررات توقیف فعالیت سرویسهای ارزش افزوده متخلف را اعلام کرد. همچنین به اپراتورها ابلاغ شده ظرف یک هفته وجوه همه مشترکان این سرویسهای ارزش افزوده را عودت دهند و با تکمیل مستندات این شرکتها به مراجع مربوطه برای رسیدگی تخلفات معرفی شوند.

وی گفت: وزارت ارتباطات با تاکید بر تسهیل مسیر تجارت مجاز و حمایت از آن، با مصادیق کلاهبرداری و سوءاستفاده‌های اینچنینی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.