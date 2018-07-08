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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۵:۲۵

رئیس اداره ورزش و جوانان خرمشهر:

نهمین جشنواره فرهنگی ورزشی جاده ولایت برگزار می شود

نهمین جشنواره فرهنگی ورزشی جاده ولایت برگزار می شود

آبادان - رئیس اداره ورزش و جوانان خرمشهر گفت: نهمین جشنواره فرهنگی - ورزشی جاده ولایت ساعت ۱۹ امروز در شلمچه آغاز می شود.

غلامرضا خنفری در گفتگو با خبرنگار مهر  افزود: نهمین جشنواره فرهنگی - ورزشی دو استقامت جاده ولایت امروز با حضور مسوولان کشوری و استانی در شلمچه آغاز می شود.

وی اظهار کرد: کاروان فرهنگی ورزشی جاده ولایت، حرکت خود را از شلمچه آغاز و با گذر از شهرستانهای خرمشهر، آبادان، کارون، اهواز، رامهرمز و بهبهان و استانهای کهگیلویه و بویر احمد، فارس، یزد و خراسان جنوبی سوم مردادماه امسال به مشهد مقدس می رسند.

رئیس اداره ورزش و جوانان خرمشهر با بیان اینکه در این همایش ۴۰ ورزشکار شرکت دارند، گفت: نهمین جشنواره فرهنگی ورزشی جاده ولایت ساعت ۱۹ امروز ۱۷ تیرماه در محل یادمان شهدای شلمچه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره فرهنگی ورزشی جاده ولایت همه سال به منظور ارج‌ نهادن به ورود امام رضا (ع) به خاک کشورمان از شلمچه به سمت مشهد مقدس برگزار می شود.

کد مطلب 4341747

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