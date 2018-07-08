سوگواره شبکه های سیما در ایام شهادت امام جعفر صادق (ع)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سیما، شبکه های سیما به مناسبت شهادت امام جعفر صادق (ع) ویژه برنامه هایی را تدارک دیده اند که سخنرانی های مذهبی، مرثیه سرایی و ارتباط زنده با کربلای معلی برخی از این برنامه ها است.

شبکه یک سیما

برنامه «سخنرانی مذهبی» به تهیه کنندگی سیدهادی حجتی با موضوع معرفی شخصیت امام ششم شیعیان از شبکه یک پخش می شود.

حجت الاسلام حسینی قمی در مراسمی که امشب ۱۷ تیرماه در بزرگداشت امام جعفرصادق (ع) در مسجد امام حسن عسگری (ع) در شهر مقدس قم برگزار می شود درباره زندگی، سیره اخلاقی و شهادت امام صادق صحبت می کند.

سخنرانی حجت الاسلام قمی روز دوشنبه حدود ساعت ۹ نیز در برنامه «سخنرانی مذهبی» پخش می شود.

شبکه دو سیما

مرثیه سرایی حاج محمود کریمی یکی از ویژه برنامه هایی است که شبکه دو سیما برای این مناسبت در نظر گرفته است همچنین سخنرانی حجت السلام ابوالقاسمی پیرامون زندگی و سیره رفتاری امام صادق (ع) دوشنبه ساعت ۱۵:۱۵ روانه آنتن می شود.

ویژه برنامه معارفی «کوی محبت» با حضور ناصر رفیعی از بقعه متبرکه امام زاده جعفر (ع) در شهر یزد دیگر برنامه ویژه شهادت امام جعفر صادق (ع) است. محور صحبت های رفیعی امشب ۱۷ تیر، ساعت ۲۳:۳۰ پیرامون اقدامات اصلاحی امام صادق (ع) در دوران امامت شان خواهد بود و فردا دوشنبه ۱۸ تیر، ساعت ۱۲ به گفتگو درباره شهادت امام صادق (ع) و سیره اخلاقی و رفتاری آن بزرگوار می پردازد.

مستند «مادرانه» یکشنبه ۱۷ تیر ساعت ۲۱ روانه آنتن خواهد شد. این مستند در این قسمت از برنامه خود به شهید علیرضا فرج زاده از شهدای هشت سال دفاع مقدس می پردازد که ششم مرداد ۱۳۶۷ در عملیات مرصاد به شهادت رسیدند. این برنامه شامل گفتگویی اختصاصی با مادران آسمانی شهداست که نام شان به عنوان اسطوره های صبر و عاشقی در تاریخ این سرزمین حک شده است.

مستند «مادرانه» به کارگردانی سید احمد معصومی نژاد و اجرای الهام ترنیان پور در گروه تلویزیونی شاهد تهیه شده است و تکرار پخش آن دوشنبه ساعت ۱۱:۱۵ خواهد بود.

برنامه «از آسمان» نیز دوشنبه ساعت ۱۹:۱۵ روانه آنتن خواهد شد. این قسمت از برنامه «از آسمان» به شهید سید فاضل موسوی امین از شهدای مدافع حرم استان خوزستان اختصاص دارد که پس از هجوم تکفیری‌ها به سوریه این جوان باغیرت عرب به دفاع از حرم حضرت زینب کبری (س) و حضرت رقیه (س) پرداخت و در هشتم بهمن‌ سال ۱۳۹۶ به شهادت رسید و پیکر پاکش بعد از پنج ماه به وطن بازگشت و تشییع شد.

شبکه سه سیما

مجموعه برنامه «سمت خدا» در روز شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) به سیره و سجایای اخلاقی آن حضرت با حضور حجت الاسلام حبیب الله فرحزاد می پردازد. این برنامه دوشنبه ۱۸ تیر ساعت ۱۳:۳۰ به صورت زنده روی آنتن شبکه سه قرار می گیرد. همچنین امروز یکشنبه ۱۷ تیر نیز حجت الاسلام سید جواد بهشتی، شرح حدیثی از امام صادق (ع) را بیان خواهد کرد.

برنامه «مخاطب خاص» به تهیه کنندگی هادی آشتیانی از کربلای معلی- بین الحرمین، یکشنبه ۱۷ تیر ساعت ۲۱ روی آنتن شبکه سه سیما می رود.

شبکه چهار سیما

برنامه ترکیبی «خورشید صادق» به تهیه کنندگی محسن مناجاتی و اجرای مجید امامی، به بررسی و تبیین ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی مذهب شیعه و اسلام می‌پردازد.

حسینعلی سعدی، احمد رهدار، حبیب‌الله بابایی و سعید اصفهانیان کارشناسانی هستند که در برنامه «خورشید صادق» حضور خواهند داشت و درباره موضوع برنامه گفتگو می‌کنند.

«خورشید صادق» دوشنبه ساعت ۸ صبح روی آنتن می رود.

ویژه برنامه «همسفر» به تهیه کنندگی محمد مقنی باشی یکشنبه ۱۷ تیر ساعت ۲۲:۳۰ پخش می شود. در این ویژه برنامه ۳۰ دقیقه ای که در حرم حضرت معصومه (س) تصویربرداری آن انجام گرفته است، بخش های مختلف حرم از جمله شبستان نجمه خاتون به تصویر کشیده می شود و در بخش کارشناسی، حجت الاسلام حسین زاده با مخاطبان در خصوص شخصیت امام صادق (ع) به گفتگو می پردازد.

تله تئاتر تک قسمتی«اخگری دیگر» به مناسبت ایام محرم در دهه شصت از تلویزیون پخش شده است، که یکشنبه ۱۷ تیر ساعت ۲۳ از شبکه چهار سیما بازپخش می شود. در این تله تئاتر چهره های محبوبی همچون بهرام زند، جلیل فرجاد، مرحوم هاشمی و محمد شیری به ایفای نقش پرداخته اند.

شبکه پنج سیما

گروه معارف شبکه پنج سیما، به مناسبت شهادت امام جعفر صادق (ع) به پوشش تصویری مراسم عزاداری آستانه مقدس امامزاده ابوالحسن (ع) شهرری می پردازد.

این برنامه ساعت ۱۱ به تهیه کنندگی سید یوسف موسوی و اجرای سیدرضا نواب روی آنتن شبکه پنج سیما می رود.

شبکه قرآن و معارف سیما

ویژه برنامه شب شهادت امام صادق (ع) امشب ۱۷ تیر از ساعت ۲۱:۱۵ الی ۲۲:۳۰ از امامزاده ابوالحسن (ع) شهر ری به صورت زنده با حضور کارشناسان مذهبی و مادحین اهل بیت (ع) پخش می شود.

ویژه برنامه مناسبتی «اشراق» نیز امشب ساعت ۲۳ الی ۲۴ با نگاهی به جایگاه علمی امام ششم شیعیان همراه با آیتم های ویژه شهادت روی آنتن این شبکه خواهد رفت.

«نگاه خورشید» عنوان ویژه برنامه دیگر این شبکه است که دوشنبه ۱۸ تیر همزمان با روز شهادت امام صادق (ع) ازساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۱۵ به صورت زنده از حرم مطهر رضوی مهمان مخاطبان تلویزیون می شود.

پخش محافل قرآنی، سخنرانی کوتاه در رثای امام ششم شیعیان، مداحی و ... نیز از دیگر برنامه هایی است که این ایام روی آنتن می رود.