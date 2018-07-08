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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۷:۰۹

کشته شدن ۹ نظامی تونس در جریان حمله تروریستی

کشته شدن ۹ نظامی تونس در جریان حمله تروریستی

منابع تونسی از کشته شدن ۹ نظامی این کشور در جریان حمله تروریستی به نیروهای گارد ملی این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه از کشته شدن ۸ نظامی تونسی در حمله ای تروریستی که به مرکز گارد ملی در شمال غرب تونس شد، خبر داد.

این حمله در شمال غرب تونس انجام شده است.

رسانه های تونسی نیز از  کمین ضد نیروهای گارد ملی این کشور در الصرایا در غار الدماء در شمال غرب تونس خبر داد و اعلام کرد: در این کمین ۹ نظامی کشته شده اند که در میان آنها افسران نیز دیده می شوند.

منابع تونسی بیان کردند: به دنبال این حمله، نیروهای گارد و ارتش تونس با حمایت بالگردها به شکل گسترده ای به منطقه وارد شده اند، تا تروریستها را تعقیب کنند.

این منابع اعلام کردند: ساعت ۱۱ صبح امروز به وقت محلی نیروهای گارد ملی در حال گشت زنی در منطقه غار الدماء در معرض کمین گروه تروریستی قرار می گیرند که تروریستها اقدام به پرتاب بمب به سوی  نیروهای گارد ملی تونس می کنند و پس از آن درگیری میان نیروهای گارد ملی و تروریستها رخ می دهد.

کد مطلب 4341899

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