خروج قطار از ریل در ترکیه/ ۱۰ نفر کشته و ۷۳ نفر زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، بر اساس گزارش رسانه های ترکیه ای؛ پنج واگن از ریل در استان «تکیرداغ» در شمال غرب ترکیه در منطقه ای نزدیک به مرز یونان از ریل خارج شده است.



در این سانحه دست کم ۱۰ تن کشته و ۷۳ نفر زخمی شدند.



گفتنی است که در این سانحه یک قطار مسافربری با ۵ واگن و ۳۶۰ مسافر از شهر «اوزونکوپرو» در استان ادرنه به مقصد استانبول در حال حرکت بود که در نزدیکی روستای «ساریلار» استان تکیرداغ واژگون شد.



بیش از ۵۰ آمبولانس به محل حادثه اعزام شده و ارتش ترکیه نیز با صدور بیانیه ای اعلام کرد که بالگردهای خود را به محل حادثه اعزام کرده است.



«محمت جیلان» فرماندار استان تکیرداغ گفت که مجروحان توسط بالگرد از محل حادثه خارج شدند و دلیل وقوع این سانحه را شرایط نامناسب جوی عنوان کرد.



وزارت بهداشت و درمان ترکیه نیز بارش سنگین باران و رانش زمین را علت وقوع این سانحه اعلام کرد.



لازم به ذکر است که «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه و «بنعلی ایلدریم» نخست وزیر این کشور مراتب تأسف و تسلیت خود را به خانواده قربانیان این حادثه دلخراش ابراز کردند.