  1. استانها
  2. ایلام
۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۹:۳۵

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان ایلام:

۵۰ کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد در ایلام برگزار می شود

۵۰ کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد در ایلام برگزار می شود

ایلام-مدیر کل تبلیغات اسلامی استان ایلام گفت: ۵۰ کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد در ایلام برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلیمن محمد فتاحی عنوان کرد: یکی از مهمترین آسیب‌های اجتماعی مواد مخدر است که به‌ عنوان یک معضل بزرگ اجتماعی، علاوه بر اینکه جوانان زیادی را مورد هدف قرار داده، سبب بروز ناهنجاری‌هایی در جامعه شده که باید با آگاه سازی و اطلاع‌رسانی صحیح و به موقع از شیوع این پدیده شوم پیشگیری کرد.

وی اظهارکرد: محدود شدن روابط خانوادگی، افزایش خشونت در خانواده، افت سطح فرهنگی جامعه، گسترش طلاق و کاهش ازدواج، عدم احساس مسئولیت، سرقت، قتل و... از عوارض سوء مصرف مواد مخدر است و لذا مبارزه با مواد مخدر یکی از مهم‌ترین عوامل در کاهش آسیب‌های اجتماعی محسوب می‌شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان ایلام گفت :یکی از مهمترین آسیب‌های اجتماعی مواد مخدر است که برای پیشگیری از آن ۵۰ کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد برگزار می شود.

کد مطلب 4342104

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها