۵۰ کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد در ایلام برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلیمن محمد فتاحی عنوان کرد: یکی از مهمترین آسیب‌های اجتماعی مواد مخدر است که به‌ عنوان یک معضل بزرگ اجتماعی، علاوه بر اینکه جوانان زیادی را مورد هدف قرار داده، سبب بروز ناهنجاری‌هایی در جامعه شده که باید با آگاه سازی و اطلاع‌رسانی صحیح و به موقع از شیوع این پدیده شوم پیشگیری کرد.

وی اظهارکرد: محدود شدن روابط خانوادگی، افزایش خشونت در خانواده، افت سطح فرهنگی جامعه، گسترش طلاق و کاهش ازدواج، عدم احساس مسئولیت، سرقت، قتل و... از عوارض سوء مصرف مواد مخدر است و لذا مبارزه با مواد مخدر یکی از مهم‌ترین عوامل در کاهش آسیب‌های اجتماعی محسوب می‌شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان ایلام گفت :یکی از مهمترین آسیب‌های اجتماعی مواد مخدر است که برای پیشگیری از آن ۵۰ کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد برگزار می شود.