گوترش به دیدار نخست وزیر اتیوپی می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «انتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل عصر امروز دوشنبه در آدیس آبابا با نخست وزیر اتیوپی دیدار می کند.

در پی دیدار تاریخی سران دو کشور آفریقایی اتیوپی و اریتره در روز یکشنبه پس از ۲۰ سال قطع روابط دیپلماتیک، «أبی احمد» نخست وزیر اتیوپی اعلام کرد که کشور متبوع وی امکان دسترسی به بندر کشور همسایه، اریتره، را خواهد یافت.

أبی در سخنانی که از رسانه های خبری این دو کشور همسایه - اریتره و اتیوپی- پخش شد، اظهار داشت: «اتیوپی بهره گیری از بندر اریتره را دوباره از سرخواهد گرفت».

گفتنی است که نخست وزیر اتیوپی روز یکشنبه برای انجام مذاکرات تاریخی صلح وارد «اسمره» پایتخت اریتره شد.

نخست وزیر اتیوپی در این دیدار تاریخی که پس از گذشت ۲۰ سال صورت گرفت، با «أسیاس أفورقی» همتای اریتره ای خود دیدار و گفتگو کرد.

دو کشور اتیوپی و اریتره پس از گذشت دو دهه از قطع روابط، آماده باز کردن صفحه جدیدی از روابط هستند. این امر امیدها را برای پایان دادن به یکی از دشوارترین بحران‌های نظامی آفریقا زنده کرده است.

اریتره پس از سه سال جنگ، در سال ۱۹۹۳ استقلال یافت؛ اما درگیری بار دیگر میان این کشور و اتیوپی در سال ۱۹۹۸ بر سر شهرک مورد مناقشه «بادمی» واقع در مرزهای میان دو کشور بالا گرفت تا جایی که روابط دیپلماتیک میان دو کشور قطع شد. اما اریتره هیئت دائمی در آدیس‌آبابا دارد که نماینده آن در اتحادیه آفریقا است.