بحثی در مورد بیرانوند ندارم/ پیگیر تمدید قرارداد امیری هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا گرشاسبی درباره انتشار برخی شایعه ها در فضای مجازی درخصوص بازیکنان جدید پرسپولیس گفت: هواداران در ارتباط با مسائل مهمی چون موضوع نقل و انتقالات، به اخبار غیر رسمی و نقل قول‌های مبهم توجه نکنند.

سرپرست باشگاه پرسپولیس ادامه داد: تا چندی پیش با توجه به مشکل محرومیت، نگرانی‌های زیادی برای پرسپولیس مطرح بود، اما خدا را شکر با تلاش‌هایی که انجام شده است، در حال حاضر پرسپولیس شرایط خیلی خوبی دارد و پرسپولیس با روحیه و امید فصل جدید را آغاز خواهد کرد. اقدامات لازم در نقل و انتقالات انجام شده است و در حال حاضر آماده گام آخر می‌شویم.

گرشاسبی در این باره با توجه به اخبار مختلفی که درباره علیرضا بیرانوند و وحید امیری مطرح می‌شود، خاطرنشان کرد: درباره وحید امیری تا زمانی که پای میز مذاکره نیامده و حرفهایمان را نزده‌ایم طبیعی است که هیچ اظهارنظری نداریم حرف‌ها که زده شد، آن وقت می‌توان اظهار نظر کرد. آن چه در حال حاضر می‌توان با قطعیت از آن سخن گفت این است که ما وحید امیری را می‌خواهیم و پیگیری‌ها برای تمدید قرارداد انجام می‌شود.

درباره علیرضا بیرانوند نیز باید بگویم که او قرارداد دارد. نکته‌ای که خود او هم مطرح کرده است فکر نمی‌کنم در این باره جای بحث خاصی باشد. وی بعد از دوره استراحت می‌آید و به جمع ما اضافه می‌شود. البته در این باره بعضی اظهارنظرها غیر رسمی هم مطرح شده است که اصلا صحت ندارد.