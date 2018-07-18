به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین اشرفی در جلسه شورای آموزش استان که در سالن جلسات استانداری برگزار شد با اشاره به این‌که ماندگاری سواد در بزرگسالان حدود ۶ ماه است اظهار داشت: باید سطح سواد افراد بزرگسال که به تازگی با سواد شده‌اند را با اموراتی مانند مسابقات کتابخوانی، حلقه‌های کتابخوانی، خواندن با خانواده، ارائه کتاب‌های ساده نویسی شده و یا ماهنامه‌ها بالا نگهداریم تا رجعت به بی‌سوادی اتفاق نیفتد.

وی زمان ثبت‌نام در کلاس‌های سوادآموزی در استان را یادآور شد و ابراز کرد: زمان ثبت‌نام دوره‌های سواد آموزی از اول تیر ماه لغایت پایان آذر ماه، دوره‌های تحکیم از اول تیر ماه لغایت پایان آذر ماه و دوره‌های انتقال از اول شهریور ماه لغایت پایان آبان ماه است.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان با اشاره به حجم فعالیت‌های سواد آموزی در استان عنوان کرد: نسبت به سال گذشته در مجموع فعالیت‌های نهضت سواد آموزی اعم از سوادآموزی، انتقال و تحکیم ۱۵/۳ درصد رشد داشته ایم که جمعا در سال ۱۳۹۷ حدود ۲۴۷۳۸ نفر از این فعالیت‌ها استفاده کرده‌اند.

وی با بیان اهم اقدامات نهضت سواد آموزی در استان گفت: فعال‌سازی جلسات شورای پشتیبانی استان و شهرستان‌ها، تشکیل مراکز یادگیری محلی غیردولتی برای افزایش مهارت و اشتغال‌زایی در بین بی‌سوادان و کم سوادان جامعه، برگزاری طرح توانمندسازی زنان و دختران عشایری به منظور ارتقا درصد باسوادی و مهارت‌های زندگی در جامعه عشایری، شناسایی و جذب بی‌سوادان کمیته امداد و بهزیستی استان و آموزش عملی نماز برای آموزش دهندگان و سواد آموزان، بخشی از اقدامات نهضت سواد آموزی است.

اشرفی با تشریح الزامات موجود در امر سوادآموزی خاطر نشان کرد: الزام دستگاه‌های دولتی و غیردولتی برای شناسایی و معرفی بی‌سوادان تحت پوشش، اهتمام استانی برای توسعه مراکز یادگیری محلی، مساعدت و مشارکت فرمانداران، بخشداران و دهیاران در سوادآموزی و مساعدت ائمه محترم جمعه و جماعت برای تشویق و ترغیب بی‌سوادان و کم سوادان برای سواد آموزی از جمله الزامات نهضت سواد آموزی است.

وی با ارائه پیشنهاداتی جهت شناسایی اسمی بی‌سوادان ابراز کرد: تشکیل منظم و مستمر جلسات شورا پشتیبانی استان، دسترسی به آمار اسمی بی‌سوادان بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ از جمله پیشنهادات نهضت سواد آموزی است.