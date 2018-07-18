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۲۷ تیر ۱۳۹۷، ۲۰:۵۹

در آذربایجان شرقی محقق شد

بهره‌مندی نزدیک به ۲۵ هزار نفر از خدمات سوادآموزی

بهره‌مندی نزدیک به ۲۵ هزار نفر از خدمات سوادآموزی

تبریز- معاون سوادآموزی آموزش و پرورش آذربایجان شرقی از بهره‌مندی نزدیک به ۲۵ هزار نفر از خدمات سوادآموزی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین اشرفی در جلسه شورای آموزش استان که در سالن جلسات استانداری برگزار شد با اشاره به این‌که ماندگاری سواد در بزرگسالان حدود ۶ ماه است اظهار داشت: باید سطح سواد افراد بزرگسال که به تازگی با سواد شده‌اند را با اموراتی مانند مسابقات کتابخوانی، حلقه‌های کتابخوانی، خواندن با خانواده، ارائه کتاب‌های ساده نویسی شده و یا ماهنامه‌ها بالا نگهداریم تا رجعت به بی‌سوادی اتفاق نیفتد.

وی زمان ثبت‌نام در کلاس‌های سوادآموزی در استان را یادآور شد و ابراز کرد: زمان ثبت‌نام دوره‌های سواد آموزی از اول  تیر ماه لغایت پایان آذر ماه، دوره‌های تحکیم از اول تیر ماه لغایت پایان آذر ماه و دوره‌های انتقال از اول شهریور ماه لغایت پایان آبان ماه است.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان  با اشاره به حجم فعالیت‌های سواد آموزی در استان عنوان کرد: نسبت به سال گذشته در مجموع فعالیت‌های نهضت سواد آموزی اعم از سوادآموزی، انتقال و تحکیم  ۱۵/۳ درصد رشد داشته ایم که جمعا در سال ۱۳۹۷ حدود ۲۴۷۳۸ نفر از این فعالیت‌ها استفاده کرده‌اند.

وی با بیان اهم اقدامات نهضت سواد آموزی در استان گفت: فعال‌سازی جلسات شورای پشتیبانی استان و شهرستان‌ها،   تشکیل مراکز یادگیری محلی غیردولتی برای افزایش مهارت و اشتغال‌زایی در بین بی‌سوادان و کم سوادان جامعه، برگزاری طرح توانمندسازی زنان و دختران عشایری به منظور ارتقا درصد باسوادی و مهارت‌های زندگی در جامعه عشایری، شناسایی و جذب بی‌سوادان کمیته امداد و بهزیستی استان و آموزش عملی نماز برای آموزش دهندگان و سواد آموزان، بخشی از اقدامات نهضت سواد آموزی است.

اشرفی با تشریح الزامات موجود در امر سوادآموزی خاطر نشان کرد: الزام دستگاه‌های دولتی و غیردولتی برای شناسایی و معرفی بی‌سوادان تحت پوشش، اهتمام استانی برای توسعه مراکز یادگیری محلی، مساعدت و مشارکت فرمانداران، بخشداران و دهیاران در سوادآموزی و مساعدت ائمه محترم جمعه و جماعت برای تشویق و ترغیب بی‌سوادان و کم سوادان برای سواد آموزی از جمله الزامات نهضت سواد آموزی است.

وی با ارائه پیشنهاداتی جهت شناسایی اسمی بی‌سوادان ابراز کرد: تشکیل منظم و مستمر جلسات شورا پشتیبانی استان، دسترسی به آمار اسمی بی‌سوادان بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ از جمله پیشنهادات نهضت سواد آموزی است.

کد مطلب 4350894

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