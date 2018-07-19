به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، ژنرال «جوزف وتل» فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا که بر عملیات نظامی این کشور در منطقه خاورمیانه نظارت دارد، با اعلام اینکه در آینده ای نزدیک آموزش عملیاتهای گشت زنی مشترک با نظامیان ترکیه در شهر «منبِج» سوریه آغاز می شود، گفت که گشت زنی های مستقل و هماهنگ ارتشهای آمریکا و ترکیه در این شهر سوریه ادامه پیدا می کند.

وتل در ادامه افزود: آموزش لازم برای گشت زنی مشترک در این منطقه پیچیده به عنوان بخشی از نقشه راه دیپلماتیک و مورد توافق طرفین به زودی آغاز می شود.

ژنرال وتل در خصوص اقدامات اخیر و همکاری جویانه میان نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF)- که تحت کنترل گروههای وابسته به پ. ک. ک در شمال سوریه قرار دارند- و دولت «بشار اسد» گفت که آمریکا روابط کنونی با این گروهها در شمال سوریه را حفظ می کند و آنها در ارتباط با پنتاگون شفاف عمل کرده اند.

فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا همچنین گفت: ما نیروهای دموکراتیک سوریه را به برقراری ارتباط با رژیم [اسد] تشویق نمی کنیم؛ اما از منظری عمل گرایانه، واقعیات را درک می کنیم. تمام بازیگران این عرصه با یکدیگر صحبت می کنند و این واقعیت جاری در منطقه است.

گفتنی است که یک روز پس از توافق واشنگتن و آنکارا بر سر نقشه راه منبج؛ یک مقام بلندپایه «یگانهای مدافع خلق» (YPG) اعلام کرد که این گروه حاضر است جهت اطلاع یافتن از آمادگی بشار اسد برای پذیرش یک منطقه کردنشین خود مختار در شمال شرقی سوریه نماینده ای اعزام کند.