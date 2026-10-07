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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۶

۴۰۰ میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های عمرانی صالحیه هزینه می‌شود

۴۰۰ میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های عمرانی صالحیه هزینه می‌شود

بهارستان- شهردار صالحیه از اجرای مجموعه‌ای از پروژه‌های عمرانی، خدماتی، ورزشی و زیرساختی این شهر با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان خبر داد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آگاهی‌مند، پیش از ظهر چهارشنبه، در حاشیه بازدید اعضای شورای تأمین شهرستان بهارستان از پروژه‌های عمرانی و خدماتی صالحیه اظهار کرد: در این بازدید از حدود ۱۵ پروژه در نقاط مختلف شهر بازدید شد و روند اجرای طرح‌ها مورد رضایت اعضای شورای تأمین قرار گرفت.

وی با اشاره به پروژه‌های مهم در حال اجرا افزود: اتصال صالحیه به گلستان از ضلع شرقی یکی از طرح‌های مهم شهری است که عملیات آسفالت آن در حال انجام است.

شهردار صالحیه ادامه داد: سالن آفتاب، مجموعه ورزشی ستاره شهر با چهار سالن ورزشی، مدرسه در حال احداث، سازمان حمل‌ونقل، مجموعه ورزشی ۹ دی و پارک جنگلی از دیگر طرح‌های مهم در دست اجرای مدیریت شهری هستند.

آگاهی‌مند با بیان اینکه پروژه سازمان حمل‌ونقل نیز در مسیر بهره‌برداری قرار دارد، گفت: تلاش می‌کنیم بخشی از پروژه‌های شاخص شهر از جمله پارک جنگلی، تصفیه‌خانه، سالن آفتاب و مجموعه ورزشی ستاره شهر تا دهه فجر به بهره‌برداری برسند.

وی خاطرنشان کرد: با تداوم روند اجرای پروژه‌ها، بخش قابل توجهی از این طرح‌ها تا پایان سال در اختیار شهروندان صالحیه قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 6970628

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