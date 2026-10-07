به گزارش خبرنگار مهر، محمد آگاهی‌مند، پیش از ظهر چهارشنبه، در حاشیه بازدید اعضای شورای تأمین شهرستان بهارستان از پروژه‌های عمرانی و خدماتی صالحیه اظهار کرد: در این بازدید از حدود ۱۵ پروژه در نقاط مختلف شهر بازدید شد و روند اجرای طرح‌ها مورد رضایت اعضای شورای تأمین قرار گرفت.

وی با اشاره به پروژه‌های مهم در حال اجرا افزود: اتصال صالحیه به گلستان از ضلع شرقی یکی از طرح‌های مهم شهری است که عملیات آسفالت آن در حال انجام است.

شهردار صالحیه ادامه داد: سالن آفتاب، مجموعه ورزشی ستاره شهر با چهار سالن ورزشی، مدرسه در حال احداث، سازمان حمل‌ونقل، مجموعه ورزشی ۹ دی و پارک جنگلی از دیگر طرح‌های مهم در دست اجرای مدیریت شهری هستند.

آگاهی‌مند با بیان اینکه پروژه سازمان حمل‌ونقل نیز در مسیر بهره‌برداری قرار دارد، گفت: تلاش می‌کنیم بخشی از پروژه‌های شاخص شهر از جمله پارک جنگلی، تصفیه‌خانه، سالن آفتاب و مجموعه ورزشی ستاره شهر تا دهه فجر به بهره‌برداری برسند.

وی خاطرنشان کرد: با تداوم روند اجرای پروژه‌ها، بخش قابل توجهی از این طرح‌ها تا پایان سال در اختیار شهروندان صالحیه قرار خواهد گرفت.