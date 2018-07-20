به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، ستاره شناسان با استفاده از ۱۳ سال اطلاعات مادون قرمز کاسینی واضح ترین تصاویر از سطح تایتان، قمر زحل را بهم چسباندند.

تایتان سیاره عجیبی است که مشابهت های زیادی به زمین دارد. هر دو سیارات اتمسفری با نیتروژن زیاد، فعالیت های تکتونیک، اقیانوس هایی حاوی آب مایع، رودخانه ها و دریاچه های سطحی و حتی مواردی برای حیات است.

اما اقیانوس های تایتان مملو از متان مایع و اتمسفر آن خالی از اکسیژن است. الکتریسیته ساکن در سطح آن سبب می شود دانه های شن به شدت چسبنده باشند و هرگونه شکلی از حیات در آن مبتنی بر آب نیست.

تمام این موارد سبب می شود تایتان برای دانشمندان بسیار جذاب باشد.

در همین راستا فضاپیمای کاسینی که چندبار به این قمر نزدیک شد، نقشه سطح آن را با جزئیات دقیق فراهم کرد. این نقشه با کمک رادار و اسکن های مادون قرمز انجام شد.

معمولا تصاویر موزائیکی از عکس هایی تهیه می شود که کیفیت ها و نوردهی و شرایط اتمسفری آنها متفاوت است اما تصاویر جدید نتیجه تحلیلی دقیق از اطلاعات و فرایند پردازش برای نشان دادن ویژگی جغرافیایی روی سطح این سیاره است.

به گفته محققان این بهترین تصویر از قمر تایتان است اما ماموریت های دیگری که در حال انجام هستند، تصاویر دقیق تری از این قمر فراهم می کنند.