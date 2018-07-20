به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن تهیه کنندگان مستقل با پیگیری هیات مدیره و طی مراحل قانونی در وزارت کار از انجمن مدنی به انجمن حقوقی و رسمی تغییر پیدا کرد.

سید غلامرضا موسوی رییس انجمن تهیه کنندگان مستقل با اعلام این خبر عنوان کرد: تا خرداد ماه امسال انجمن تهیه کنندگان مستقل دارای اعضای حقیقی بود و صرفا شکل مدنی داشت. البته سه سال قبل انجمن صنفی کارفرمایی با طی مراحل قانونی تشکیل شد و شورای مرکزی وقت انجمن، نمایندگی کلیه امور حقوقی خود در شورایعالی تهیه کنندگان را به هیات مدیره انجمن صنفی واگذار کرد. این شورای مرکزی انجمن تهیه کنندگان مستقل که شکل مدنی داشت در دی ماه ۱۳۹۲ ماموریتش پایان یافت.

وی افزود: بروز برخی اختلافات باعث شد تا انجمن صنفی کارفرمایی موسسات سینمایی نتواند اعضای حقیقی را رسما به عضویت بپذیرد اگرچه طی این مدت به حل و فصل مشکلات اعضای حقیقی انجمن مدنی اقدام می کرد. سرانجام با پیگیری هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی موسسات سینمایی و طی مراحل مفصل اداری، وزارت کار با پذیرش اعضای حقیقی در انجمن صنفی کارفرمایی و تغییر اسم آن با «انجمن صنفی کارفرمای شرکت ها و تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران» موافقت کرد. این تغییر نام و پذیرش اعضا باید طی مجمع عمومی فوق العاده صورت می گرفت.

موسوی در پایان صحبت هایش یادآور شد: در اواخر خرداد ماه مجمع عمومی فوق العاده با حضور نماینده وزارت کار برگزار و مجمع عمومی فوق العاده با پذیرش اعضای حقیقی و تغییر نام موافقت کرد. با توجه به آنچه صورت گرفت اعضای حقیقی انجمن با ارسال نامه به هیات مدیره جدید انجمن می توانند عضویت حقیقی خود را از انجمن مدنی تهیه کنندگان مستقل به انجمن صنفی کارفرمایی تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران تبدیل و از مزایای حقوقی و قانون رسمیت یافتن انجمن تهیه کنندگان مستقل رسما استفاده کنند.