به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از داون نیوز، مقامات افغانستانی و آمریکایی برای ایجاد آتش بس مجدد بین طالبان و دولت افغانستان در ۳ روز عید قربان، تلاش می کنند.

گفته می شود که دولت افغانستان در نظر دارد تا آتش بس بلند مدتی را به هنگام عید قربان با گروه طالبان اعلام کند.

در جریان آتش‌بس، شبه نظامیان طالبان مجاز هستند که کمک های پزشکی و انسان دوستانه دریافت کنند و زندانیان طالبان هم اجازه ملاقات با اعضای خانواده خود را خواهند داشت.

لازم به ذکر است که پیشتر دولت افغانستان از تاریخ ۲۷ رمضان تا پنجم عید سعید فطر و طالبان از اول تا سوم عید فطر را آتش بس اعلام کردند.

پس از آن «محمداشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان، روز شنبه (۲۶ خرداد) در پیام ویدئویی تمدید آتش‌بس سراسری با طالبان را به مدت ۱۰ روز دیگر اعلام کرد.

غنی گفت که آماده است با طالبان مذاکرات همه جانبه‌ای را انجام دهد و حاضر است درباره همه مسائل مورد نظر از جمله حضور نیروهای خارجی در خاک افغانستان مذاکره کند.