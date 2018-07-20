احمدرضا لاهیجان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دو بالگرد روز گذشته وارد خوزستان شده و همه کارهای آنها برای شروع عملیات انجام شد.

وی افزود: روز گذشته برای شناسایی دقیق محل آتش سوزی، بازدید تالاب از نقطه صفر مرزی انجام شده که در ارتفاع نیز محدوده عراقی مورد بازدید و بررسی قرار گرفت.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست خوزستان تصریح کرد: نقطه آبگیری تالاب برای بالگردهای آب پاش نیز مشخص شد و هلی کوپتر در این نقطه برای آبگیری فرود می آید.

لاهیجان زاده بیان کرد: با هنگ مرزی ایران و استان میسان عراق نیز هماهنگی های لازم انجام شده است.

وی خبر داد: امروز صبح از ساعت ۹ هر دو بالگرد به محل اعزام و هنگ مرزی عراق هم در کنار هنگ مرزی ایران مستقر شد. همچنین عملیات آب پاشی در عراق برای اطفای حریق از صبح امروز آغاز شده است.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست خوزستان در خصوص بوی مشمئزکننده ای که در شهر اهواز منتشر شده گفت: همین صبح که پرواز انجام شده بود، صدا و سیما هم در بالگرد حاضر و فیلمبرداری انجام داده است؛ مسیر دود در هورالعظیم کاملا مشخص و اینکه از سمت تالاب حرکت و به اهواز رسیده است.

لاهیجان زاده ادامه داد: این بو قطعا ناشی از آتش سوزی هورالعظیم بوده و علت دیگری ندارد.

وی در پایان عنوان کرد: در سوسنگرد، هویزه و شهرهای اطراف بوی دود کاملا قابل احساس و مسیر انتشار آن تا اهواز قابل مشاهده است.