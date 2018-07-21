چتر بیمه تأمین اجتماعی بر سر ۳۷هزار شاهرودی/توسعه خدمات غیر حضوری

سید موسی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه ۲۳ هزار و ۴۲۴ مورد بیمهشده اجباری در شاهرود وجود دارد، ابراز داشت: بیمه اختیاری یک هزار و ۳۴۱ مورد، مشاغل آزاد دو هزار و ۲۱۵ مورد، رانندگان چهار هزار و ۴۴۹ مورد، قالیبافان یک هزار و ۴۲۱ مورد و کارگران ساختمانی سه هزار و ۳۹۳ مورد هستند که با احتساب بیمه بیکاری، زنبورداران، باربران، خادمان مساجد و اتباع خارجی درمجموع ۳۶ هزار و ۸۹۸ شاهرودی تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند.
وی بابیان اینکه ۶۰ درصد جمعیت شاهرود تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند، افزود: سالانه با آمار بالای خروجی بازنشستگان تأمین اجتماعی مواجه هستیم که این باعث افزایش آمار مستمری بگیران میشود و تاکنون مستمریبگیران بازنشسته تا اسفند سال گذشته شش هزار و ۳۸ مورد، ازکارافتاده ۶۰۹ مورد و بازمانده سه هزار و ۱۱ مورد در سطح شاهرود بودند.
۹ هزار شاهرودی مستمری بگیر تامین اجتماعی
رئیس سازمان تأمین اجتماعی شاهرود بابیان اینکه تعداد مستمری بگیران سال ۹۵ رقمی معادل ۹ هزار و ۴۵ مورد است، ابراز داشت: درمجموع تعداد مستمریبگیران شاهرودی سال گذشته ۹ هزار و ۷۵۸ مورد هستند که نشان میدهد با افزایش مواجه هستیم.
موسوی در ادامه تصریح کرد: در خصوص تعداد بیمهشدگان با افزایش چندانی مواجه نیستیم و شاید بتوان گفت رشد زیر یکدرصدی را در آمارها داریم چراکه مسائلی از قبیل بحران اقتصادی و تعطیلی کارخانهها از یکسو و از سمت دیگر کاهش طرحهای عمرانی دولت و به طبع آن حداقل رسیدن بودجهها بر تعداد بیمهشدگان اثرگذار است.
وی افزود: در راستای اشتغال و رفع موانع تولید هر شرکت یا کارگاهی که به بحران برخورد میکند طی جلساتی در فرمانداری در کارگروههای ویژه ستاد تسهیل موردبحث و بررسی واقع میشود و سازمان تأمین اجتماعی تا جایی که مقررات اجازه دهد با واحدهای تولیدی همکاری لازم را انجام میدهد که بیشترین مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به این سازمان مربوط به دریافت لیست بیمهشدگان است.
انجام ۱۸ مورد خدمات غیر حضوری در تامین اجتماعی شاهرود
رئیس سازمان تأمین اجتماعی شاهرود بابیان اینکه طرح بحث بخشودگی جرائم برای کارفرمایان خوشحساب است، ابراز داشت: کسی که قبلاً بدهی خود را پرداخت نکرده ازنظر سازمان بدحساب است اما در قالب جرائم دیرکرد برای واحدهای خوشحساب بدهیها قسطی و دیرکردها بخشوده میشود.
موسوی بابیان اینکه ۱۸ مورد خدمات غیرحضوری در تأمین اجتماعی انجام میشود، تصریح کرد: مردم سرمایههای سازمان تأمین اجتماعی هستند و هر چه مخاطبان راضیتر از سازمان باشند همکاری بیشتری با ما خواهند داشت لذا در همین راستا کارفرما با ارائه شماره تلفن و پست الکترونیک تمام ابلاغیهها و بدهیهای خود را در موعد مقرر دریافت میکنند که این اقدام در شاهرود ۱۰۰ درصدی است.
وی افزود: ماهانه بالغبر یک هزار کارگاه بازرسی انجام میشود که با الکترونیکی شدن موارد تخلف به حداقل ممکن میرسد که البته تخلفی هم در این حوزه گزارش نشده است و چشمپوشی نیز از موارد تخلف نخواهیم داشت چراکه رسالت تأمین اجتماعی صیانت از حقوق بیمهشدگان محسوب میشود.
پرداخت بیمه بیکاری در شاهرود تغییری نداشت
رئیس سازمان تأمین اجتماعی شاهرود بابیان اینکه منطقی است که آمار بیکاری با توجه اوضاع نابسامان اقتصادی بیشتر شده باشد، ابراز داشت: در سال ۹۵ تعداد آمار دریافتکنندگان بیمه بیکاری ۶۰۶ نفر بود و در سال گذشته به ۶۲۸ مورد رسید که در مقایسه رشد چندانی را در شاهرود نشان نمیدهد.
موسوی بابیان اینکه از حادثه دیدگان کار حمایت خواهد شد، تصریح کرد: در شاهرود پرداخت بیمه بیکاری بالغبر ۹۰۰ میلیون تومان در ماه است و افزون بر ۱۲ میلیارد تومان مستمری به بیمهشدگان پرداخت میشود.
وی افزود: زمانی به ازای هر ۱۵ بیمهشده یک نفر دریافتکننده حقوق بود که در سالهای اخیر با توجه به اعمال دستورالعملهای مختلف به ازای هر پنج بیمه پرداز یک مستمریبگیر وجود دارد که نشان میدهد اگر اشتغال فعال شود خدماترسانی در جامعه نیز افزونتر خواهد شد.
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