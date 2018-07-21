خشم تونس از دخالت های علنی عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، دخالت های سفیر عربستان در امور داخلی تونس موجب خشم مردم و احزاب سیاسی این کشور شده است به طوری که جبهه مردمی تونس که ائتلافی از هشت حزب چپ گرا و ملی گرا است دخالت های «محمد بن محمود العلی» سفیر عربستان را در امور حاکمیتی تونس محکوم کرد.

این جبهه با صدور بیانیه ای اظهارات سفیر سعودی را در مخالفت با عضویت «مبارکه براهمی» نماینده زن عضو جبهه مردمی در کمیته دوستی پارلمانی تونس - خلیج فارس محکوم و این اقدام را نقض معیارهای دیپلماتیک خواند.

این جبهه از رئیس مجلس نمایندگان تونس خواسته است در برابر این گونه اقدامات موضع قاطعی اتخاذ کند.

«محسن النابتی» از رهبران جبهه مردمی در گفتگو با عربی ۲۱ گفت: سفیر عربستان چند روز پیش در جلسه ای درخواستی عجیب مطرح کرد و از پارلمان دوستی مذکور خواست از عربستان در جنگ یمن حمایت کند.

وی گفت: مبارکه البراهمی، سفیر عربستان را به مداخله در امور لیبی و یمن و سوریه متهم کرد و این موضوع موجب شد سفیر عربستان از ریاست مجلس تونس بخواهد این عضو کمیته مذکور را تحت فشار بگذارد تا از این کمیته استعفا دهد. سفیر عربستان همچنین تهدید کرد که: «اگر این زن در این کمیته حضور داشته باشد این کمیته را از هم اکنون مرده تلقی کنید».

این نخستین بار نیست که عربستان به مداخله در امور تونس متهم می شود. برکناری «عبدالجلیل بن سالم» وزیر امور دینی سابق تونس پس از آنکه عربستان را به «صدور تروریسم و تکفیری ها به جهان اسلام به عنوان منشاء اندیشه وهابی» متهم کرد بارزترین نمونه دخالت های ریاض در این کشور است.