به گزارش خبرنگار مهر، جاسم زارعی صبح شنبه در دیدار با اهالی روستای سواحل با اشاره به نقش موثر خانه های بهداشت در روستاها و پایگاههای سلامت در شهرها، در ارتقای آگاهی و سلامت مردم، از همکاری امام جمعه، شوراهای اسلامی و دهیاری روستاها با مسئولان مرکز خدمات جامع سلامت و خانه بهداشت تقدیر و تشکر کرد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان عسلویه با بیان اینکه بیش از ۸۲ درصد مرگ و میرها در جهان بر اثر ابتلا به بیماری های غیر واگیر دار است، گفت: خوشبختانه در طرح تحول نظام سلامت بر کنترل و پیشگیری از بیماری های غیر واگیر تاکید شده و وزارت بهداشت برنامه ویژه ای برای مهار آن دارد.

زارعی در ادامه به تشریح بیماری قند خون پرداخت و گفت: بالا بودن مداوم قند در خون را بیماری قند خون می‌گویند و در سه نوع است که نوع دوم آن قابل پیشگیری و توجه به آن برای داشتن جامعه‌ای سالم و پویا امری ضروری و مهم است.

وی تصریح کرد: تمام تلاش ما تشویق مردم به مراجعه به مراکز خدمات جامع سلامت و خانه های بهداشت و رعایت موارد اساسی در سبک زندگی است تا این بیماری و بیماری‌های مهم دیگر از قبیل قلبی-عروقی، سرطان، تنفسی و حوادث ترافیکی و غیر ترافیکی را در شهرستان به حداقل برسانیم.

زارعی افزود: تغییر سبک زندگی، تغذیه سالم و پرهیز از مصرف فست فودها و غذاهای چرب، شیرینیجات، کاهش مصرف نمک، ورزش و تحرک و عدم استعمال دخانیات برای پیشگیری از بیماری قند خون ضروری است.

وی گفت: متاسفانه مردم استان بوشهر رکورددار کم تحرکی در کشور هستند که این امر آنها را در معرض خطر ابتلا به این بیماری‌ها قرار داده است که امیدوارم، با ارتقای سواد سلامت و خودمراقبتی این شاخص در سال ۹۷ در شهرستان و کل استان ارتقاء یابد.