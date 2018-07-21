به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، فریبرز محمودزاده «در مورد اینکه ملاک ثبت قرارداد بازیکنان لیگ برتری چیست؟»، گفت: کمیته وضعیت مورد تایید سازمان لیگ است. حداقل در دو فصل گذشته مسابقات شاهد هستیم تا زمانی که از کمیتههای وضعیت و انضباطی از طریق دبیرکل به رئیس سازمان لیگ صادر نشود، سازمان لیگ اجازه ثبت قرارداد بازیکنان جدید را به باشگاهها نمیدهد و طبق بیانیه کمیته وضعیت، ما اجازه ثبت قرارداد بازیکنان جدید را به آن ۱۱ باشگاه نمیدهیم.
وی اضافه کرد: در حال حاضر به جز باشگاههای پیکان، ذوب آهن، سپیدرود رشت و پرسپولیس هیچ باشگاهی برای ثبت قرارداد بازیکنانشان اقدامی انجام ندادهاند و این جای تعجب دارد چرا که از روز پنجشنبه مسابقات لیگ برتر فصل ۹۸-۹۷ آغاز میشود.
رئیس کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ در پایان بیان کرد: از باشگاهها درخواست میکنم که کارهای اداریشان را به روزهای پایانی نکشانند. البته من و همکارنم در سازمان لیگ در خدمت باشگاهها هستیم. همچنین باشگاهها در حال حاضر میتوانند بازیکنان فصل گذشته خود را بدون مشکلی در سازمان لیگ ثبت کنند و نیازی به گرفتن مجوز نیست، فقط ثبت بازیکنان جدید باشگاه نیاز به دریافت مجوز دارد.
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