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۳۱ تیر ۱۳۹۷، ۹:۴۱

مشاور عالی سنجش خبر داد؛

آمار غایبان آزمون استخدامی اعلام شد/ تغییر ظرفیت استخدام دستگاهها

آمار غایبان آزمون استخدامی اعلام شد/ تغییر ظرفیت استخدام دستگاهها

مشاور عالی سازمان سنجش از تغییر ظرفیت استخدام دستگاه ها در پنجمین دوره آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور خبر داد.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور جمعه ۱۵ تیر برای ۴۲۷ هزار و ۷۰۱ داوطلب در ۱۳۹ شهرستان و ۲۳۴ حوزه امتحانی در نظام و امنیت کامل برگزار شد. 

وی افزود: برای این دوره از آزمون استخدامی ۴۲۷ هزار و ۷۰۱ داوطلب ثبت نام کرده بودند که از این تعداد ۲۶۸ هزار و ۳۲۶ نفر معادل ۶۲.۷۴ درصد زن و ۱۵۹ هزار و ۳۷۵ نفر معادل ۳۷.۲۷ درصد مرد بودند.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: از تعداد ۴۲۷ هزار و ۷۰۱ داوطلب این دوره از آزمون، تعداد ۳۶۶ هزار و ۱۷۰ نفر حاضر و ۶۱ هزار و ۵۳۱ غایب بودند. به عبارت دیگر ۸۵.۶۱ درصد حاضر و ۱۴.۳۹ درصد غایب بودند.

وی افزود: از تعداد حاضرین در جلسه آزمون تعداد ۲۳۲ هزار و ۶۶۱ نفر معادل ۶۳.۵۴ درصد زن و تعداد ۱۳۳ هزار و ۵۰۹ نفر معادل ۳۶.۴۶ درصد مرد هستند.

توکلی خاطرنشان کرد: ظرفیت پذیرش در پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور سال ۱۳۹۷ با تغییراتی که اعلام شده است تعداد ۱۸ هزار و ۱۹۸ نفر برای ۹ دستگاه اجرایی کشور است. 

وی اظهار داشت: ظرفیت استخدامی وزارت آموزش و پرورش در این دوره از آزمون استخدامی ۱۷ هزار و ۳۴۷ نفر، سازمان دامپزشکی ۷۲ نفر، سازمان شیلات ۱۳۸ نفر، وزارت راه و شهرسازی ۲۷۰ نفر، سازمان حفاظت محیط زیست ۲۰۰ نفر، وزارت امور اقتصادی و دارایی ۴۵ نفر، سازمان بیمه سلامت ۱۵ نفر، سازمان ملی زمین و مسکن ۲ نفر و سازمان اوقاف و امور خیریه ۱۰۰ نفر است.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: نتایج این آزمون پس از هماهنگی با سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام می شود و تاریخ انتشار فهرست اسامی پذیرفته شدگان به زودی اعلام خواهد شد. 

کد مطلب 4353336

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