آمار غایبان آزمون استخدامی اعلام شد/ تغییر ظرفیت استخدام دستگاهها

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور جمعه ۱۵ تیر برای ۴۲۷ هزار و ۷۰۱ داوطلب در ۱۳۹ شهرستان و ۲۳۴ حوزه امتحانی در نظام و امنیت کامل برگزار شد.

وی افزود: برای این دوره از آزمون استخدامی ۴۲۷ هزار و ۷۰۱ داوطلب ثبت نام کرده بودند که از این تعداد ۲۶۸ هزار و ۳۲۶ نفر معادل ۶۲.۷۴ درصد زن و ۱۵۹ هزار و ۳۷۵ نفر معادل ۳۷.۲۷ درصد مرد بودند.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: از تعداد ۴۲۷ هزار و ۷۰۱ داوطلب این دوره از آزمون، تعداد ۳۶۶ هزار و ۱۷۰ نفر حاضر و ۶۱ هزار و ۵۳۱ غایب بودند. به عبارت دیگر ۸۵.۶۱ درصد حاضر و ۱۴.۳۹ درصد غایب بودند.

وی افزود: از تعداد حاضرین در جلسه آزمون تعداد ۲۳۲ هزار و ۶۶۱ نفر معادل ۶۳.۵۴ درصد زن و تعداد ۱۳۳ هزار و ۵۰۹ نفر معادل ۳۶.۴۶ درصد مرد هستند.

توکلی خاطرنشان کرد: ظرفیت پذیرش در پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور سال ۱۳۹۷ با تغییراتی که اعلام شده است تعداد ۱۸ هزار و ۱۹۸ نفر برای ۹ دستگاه اجرایی کشور است.

وی اظهار داشت: ظرفیت استخدامی وزارت آموزش و پرورش در این دوره از آزمون استخدامی ۱۷ هزار و ۳۴۷ نفر، سازمان دامپزشکی ۷۲ نفر، سازمان شیلات ۱۳۸ نفر، وزارت راه و شهرسازی ۲۷۰ نفر، سازمان حفاظت محیط زیست ۲۰۰ نفر، وزارت امور اقتصادی و دارایی ۴۵ نفر، سازمان بیمه سلامت ۱۵ نفر، سازمان ملی زمین و مسکن ۲ نفر و سازمان اوقاف و امور خیریه ۱۰۰ نفر است.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: نتایج این آزمون پس از هماهنگی با سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام می شود و تاریخ انتشار فهرست اسامی پذیرفته شدگان به زودی اعلام خواهد شد.