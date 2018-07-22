راهکارهای خروج از وضعیت اضطرار خلیج گرگان مصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان، سید مناف هاشمی در جلسه ای که به منظور پیگیری و بررسی اجرای طرح نجات خلیج گرگان برگزار شد، اظهار کرد: راهکارهای اجرایی خروج از وضعیت اضطرار خلیج گرگان که از سوی مشاور طرح ارائه شده بود، پس از بررسی های کارشناسی در کارگروه ملی نجات خلیج گرگان و تالاب میانکاله، که به ریاست معاونت محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست و با عضویت تمام دستگاه های اجرایی ذیربط در سطح ملی و استانی تشکیل شده بود مصوب و ابلاغ شد.

هاشمی افزود: راهکارهای مصوب در این کارگروه مشتمل بر پروژه هایی است که بر اساس مطالعات انجام شده به کارفرمایی شرکت آب منطقه ای استان گلستان و پس از کسب نظرات دانشگاه ها و اساتید مجرب، با اکثریت آرا در کارگروه ملی به تأیید رسیده است.

وی گفت: لایروبی بخش شرقی خلیج گرگان برای پیشگیری از قطع ارتباط آبی میان خلیج و دریا یکی از مهمترین پروژه هایی است که به تصویب این کارگروه رسیده است.