به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «عروس چوپان‌ها» به زودی با ترجمه عباس صفاری توسط نشر ثالث منتشر و راهی بازار نشر می‌شود. این کتاب، مانند «گیل گمش» یکی از متون حماسی و کهن تمدن سومر است.

گیل گمش یکی از شخصیت‌های اساطیری و افسانه‌ای سومر و مربوط به ۲ هزار و ۷۰۰ یا ۲ هزار و ۴۰۰ سال پیش از میلاد مسیح است. ترجمه این متن حماسی برای اولین بار در سال ۱۸۷۰ به انگلیسی ترجمه و منتشر شد. این کتاب تعدادی داستان و مجموعه‌ای از اوراد و دعاهای سومریان را در بر می‌گیرد که پیش‌تر توسط احمد شاملو به فارسی ترجمه شده است.

اما دیگر کتاب مهم سومری‌ها «عروس چوپان‌ها» است که داستانی جدا از «گیل گمش» دارد. یعنی دو کتاب، دو افسانه مستقل و جدا از یکدیگر را شامل می‌شوند و در حکم کتاب مقدس سومری‌ها هستند.

«عروس چوپان‌ها» داستانی عاشقانه درباره خدایان و ایزدان سومری را با زبانی لطیف و شاعرانه شامل می‌شود و ترجمه عباس صفاری از آن، این روزها مرحله صحافی را طی می‌کند.

این اثر به زودی و طی روزهای آینده در حجم ۱۵۰ صفحه‌ توسط نشر ثالث منتشر می‌شود.