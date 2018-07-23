به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «آمریکای زمین‌گیر» نوشته دونالد ترامپ رئیس‌جمهور فعلی ایالات متحده آمریکا به زودی با ترجمه چند مترجم توسط نشر ثالث منتشر و راهی بازار نشر می‌شود.

ترامپ در این کتاب، آمریکا را یک کشور زمین‌گیر شده عنوان می‌کند و با راهکارهایی که در این اثر ارائه کرده، سعی دارد آمریکای زمین‌خورده را از زمین بلند کند. به همین دلیل عنوان فرعی کتاب مورد نظر، «چگونه عظمت را به آمریکا باز گردانیم» است و همان‌طور که از این عنوان برمی‌آید، ترامپ در پی بازگردانی عظمت به آمریکایی است که معتقد است عظمت خود را از دست داده است.

بازگردانی این کتاب به فارسی توسط جمعی از مترجمان و پژوهشگران از جمله سمیرا محتشم، منصور براتی و ... انجام شده است. «آمریکای زمین‌گیر» مجوز چاپ را دریافت کرده و تا چند روز آینده از چاپخانه خارج خواهد شد.

کتاب دیگری که این ناشر در تدارک انتشار آن است، «غزه در بحران» نوشته نوام چامسکی است که یک ماه پیش کتاب دیگرش با نام «مساله فلسطین» را منتشر کرد. هر دو کتاب توسط محسن عسکری ترجمه شده‌اند.

رمان «رز برفی» نوشته لولو تیلور هم دیگر اثری است که این ناشر، آماده چاپ دارد و به زودی منتشر می‌کند. ترجمه این اثر توسط مریم مفتاحی انجام شده است و یک داستان عاشقانه و اجتماعی را در بر می‌گیرد.

داستان این رمان درباره شخصیتی است که ادعای ارتباط با مسیح(ع) را دارد و با همین ادعا، یک فرقه مذهبی را تشکیل می‌دهد و گروهی را گرد خود جمع می‌کند. به طور موازی، زنی در داستان حضور دارد که برای همسر و فرزندش حادثه‌ای پیش می‌آید و به داستان فرقه مذکور گره می‌خورد. این رمان درباره مسائل اجتماعی و گرایش به فرقه‌های مختلف نوشته شده و نقدی بر چنین جریان‌هایی دارد.

ترجمه «رز برفی» هم طی روزهای آینده راهی بازار نشر می‌شود.