بغداد هرگز با ایجاد پایگاه های دائمی آمریکا در عراق موافقت نمیکند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «حیدر منصور العذاری» سفیر عراق در روسیه اعلام کرد که بغداد هرگز با ایجاد پایگاه های دائمی آمریکا در عراق موافقت نخواهد کرد.

وی در ادامه افزود: من نمی دانم که آیا آمریکا برنامه ای برای ایجاد پایگاه های نظامی در عراق دارد یا خیر و معتقدم که این اخبار نادرست است چرا که آمریکا نظامیان خود را در سال ۲۰۱۱ از عراق خارج کرد و قصد ندارد پایگاه های دائمی در این کشور ایجاد کند.

العذاری تاکید کرد: نظامیان آمریکایی که در عراق باقی مانده اند تنها حمایت استشاری به عمل می آورند و حرف و سخنی درباره ایجاد پایگاه های نظامی در عراق مطرح نشده است. اگر آمریکا واقعا بخواهد این پایگاه ها را در عراق ایجاد کند موضع بغداد در قبال این مسأله کاملا منفی است. دولت عراق بارها اعلام کرده که هیچ پایگاه آمریکایی در این کشور وجود ندارد و حاکمیت عراق برای ما در اولویت قرار دارد.