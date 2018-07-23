به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از بانک صادرات، در خصوص این موضوع و برنامههای توسعهای بانک با حجتاله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران به پرسشهای زیر پاسخ داد:
آگهی لغو برگزاری مجمع بانک صادرات ایران درست یک روز قبل از برگزاری، منتشر شد و همین موضوع گمانهزنیهایی را به وجود آورد. چرا مجمع بانک لغو شد؟
- همانطور که میدانید، صورتهای مالی حسابرسینشده سال مالی منتهی به ٢٩ اسفند ١٣٩٦ بانک صادرات ایران تهیه و به سازمان حسابرسی ار ائه شد و بیش از یک ماه قبل روی سامانه کدال نیز قرار گرفت. بر این اساس، پیشنویس گزارش حسابرسی هم ارائه و بر اساس الزام مقرراتی، به بانک مرکزی ارسال شد تا مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس نظر کارشناسی و نظارتی بانک مزبور، نسخه نهایی گزارش حسابرسی صادر و مجمع تشکیل شود. بر این اساس جلسات کارشناسی در بانک مرکزی هم طبق روال تشکیل شد که بنده هم حضور داشتم و نکاتی که چند سال است در گزارش بانکها مورد تأکید حسابرس قرار میگیرد، مورد بررسی قرار گرفت.
این نکات امروزه مبتلابه همه بانکهاست که مهمترین آنها موضوع تسعیر ارز، مطالبات معوق و کفایت ذخیره آنهاست که کم و بیش در تمامی بانکهای خصوصی و دولتی وجود دارد. علاوه بر این دو مورد، در گزارشهای بانکهای دولتی مشمول اصل ٤٤ و برخی بانکهای دولتی غیربورسی، مطالبات از دولت و اکچوئری نیز بندهای مهمی است که به آنها اشاره میشود. در سالهای گذشته نیز این موضوعات در بررسی صورتهای مالی مورد توجه بود که با وجود آنها مجامع بانکها تشکیل میشد اما امسال مسئولان محترم و سهامداران عمده سه بانک بزرگ مشمول اصل ٤٤ از جمله بانک صادرات ایران، مصلحت دیدند که به این موارد با اهتمام بیشتری پرداخته شده و تعیین تکلیف دقیقتری در این زمینه صورت گیرد تا برگزاری مجمع با شفافیت بیشتری انجام شود.
* یعنی بانک مرکزی صورتهای مالی بانک را تأیید نکرده است؟
- اصلاً اینطور نیست. اصلاً بحث بانک مرکزی رد یا تأیید صورتهای مالی یا گزارش حسابرس نیست. در آستانه مجامع، این بانک فقط مجوز برگزاری مجمع را صادر میکند که گاهی اعطای این مجوز به شرط اعمال اصلاحاتی قبل یا بعد از مجمع است و گاهی هم بدون شرط. امسال هم میتوانست مجوزهای مشروط برای برگزاری مجامع این بانکها صادر شود، اما به دلیل اهمیت این بانکها در اقتصاد کشور و در راستای صیانت از حقوق سپردهگذاران و سهامداران، بر اساس تصمیم جمعی دستاندرکاران و سیاستگذاران، مقرر شد برگزاری مجمع با شفافیت بیشتر به هفتههای آتی موکول شود.
* برگزاری مجمع چه زمانی خواهد بود؟
- به محض انجام بررسیهای لازم در خصوص موضوعات اشارهشده، انشاءالله در کمترین زمان ممکن مجمع بانک را برگزار خواهیم کرد.
* تا آن زمان نماد بانک در بورس متوقف خواهد ماند؟
- دلیلی برای بسته ماندن نماد وجود ندارد. چون تغییر عمدهای حاصل نشده، قاعدتاً نماد بلافاصله باز میشود.
* نگاه خود شما به موضوع عدم برگزاری مجمع و تعویق آن چیست؟ از آن استقبال میکنید؟
- بنده به شخصه دوست داشتم مجمع در زمان وعده دادهشده برگزار شود، چون هم میخواستم به وعدهای که به سهامداران و مسئولان محترم داده بودم عمل کنم و هم گزارشی از اصلاحات انجامشده، موفقیتها و دستاوردها و همچنین وضعیت جاری بانک و برنامههای آتی ارائه کنم. مجمع فرصت خوبی برای اطلاعرسانی و نقد عملکردها و کسب رهنمودهاست، اما گاهی مصلحتی بالاتر وجود دارد که حتماً در درازمدت به نفع بانک است و باید پذیرفت.
* یعنی آمادگی برگزاری مجمع توسط بانک صادرات ایران وجود داشت؟
- قطعاً. حتی سالن را هم اجاره کرده بودیم و جزئیات هم نهایی شده بود. اتفاقاً اخبار خوبی برای سهامداران در مجمع داشتیم. برای مجمع امسال گزارش مفصلی از روندهای رو به رشد شاخصهای عملکردی بانک آماده کرده بودیم که البته آمارهای بهروزتر را در زمان برگزاری مجمع اعلام میکنیم. طی پنج ماه گذشته، روند کاهش زیاندهی بانک شتاب گرفته است و برنامههای خروج از زیان را با جدیت دنبال کردیم و موفقیتهای بسیار خوبی نیز در این زمینه کسب کردهایم. تلاشهای همکاران برای وصول مطالبات معوق بسیار قابل توجه بوده و اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته است. دو محصول جدید در بانک صادرات طراحی شده است که هفتههای آتی ارائه میشوند. فروش و واگذاری شرکتهای بانک مراحل نهایی خود را طی میکند که به چابکتر شدن ساختار بانک کمک میکند. اینها را میخواستم در مجمع به نمایندگی از همکاران و هیئتمدیره، گزارش دهم.
از طرف دیگر، بانکی که در سال گذشته به دلیل اضافه برداشتهای خود جریمههای زیادی را متحمل شده و مورد انتقاد بانک مرکزی هم بود، در سال جاری به وضعیتی رسیده است که به بانکهای دیگر تسهیلات شبانه میدهد و همه اینها بیانگر روزهای خوب برای بانک صادرات ایران است. در کنار همه اینها موضوع افزایش سرمایه بانک را نیز در دستور کار داریم که باید این مسئله را نیز با سهامداران طرح کنیم. تقریباً تمام مقدمات برای این کار هم فراهم بود.
* اگر بخواهید یک نقطه قوت و یک نقطه ضعف را در رابطه با بانک صادرات ایران بگویید، به چه مواردی اشاره میکنید؟
- بانک صادرات ایران به عنوان یکی از بانکهای ریشهدار و معظم کشور، سرشار از نقاط قوت است که طبعاً من نمیتوانم فقط به یکی از آنها اشاره کنم، اما برای این که سؤال شما را بیجواب نگذارم، به حجم عظیم داراییها و منابع آن در ترازنامه حسابرسیشده اشاره میکنم که رو به رشد و بهبود نیز بوده است. مهمترین ضعفی هم که داریم روی آن کار میکنیم، زیان انباشته بانک است که البته عوامل زیادی در آن دخیل هستند که بخش مهمی از آن خارج از کنترل بانک بوده است. خوشبختانه در حال حاضر در راستای کاهش زیان و دستیابی به سود داریم پیش میرویم.
* در مورد برنامههای سودآوری بانک، نگاه شما چیست؟ آیا مهمترین هدف، کسب سود است؟
- ببینید، سودآوری یکی از اهداف مهم بانک است اما در کنار آن به دنبال ایفای نقش مؤثر در اقتصاد کشور و تحقق شاخصهای اقتصاد مقاومتی نیز هستیم. بانک صادرات ایران در عرصه اقتصاد ملی نقشآفرینیهای موفقی داشته است که از جمله آنها میتوان به سهم ٢٦٠ هزار نفری این بانک در ایجاد و تثبیت اشتغال کشور در سال گذشته، حمایت از پروژههای بزرگ ملی و زیربنایی کشور از جمله پروژه آلومینیوم جنوب، احداث شرکتهای پتروشیمی، نیروگاههای برق (که در کاهش میزان کمبود برق کشور بسیار مؤثر بودهاند)، اعطای تسهیلات حمایتی خوداشتغالی به مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره)، حضور در کنسرسیوم طرح انتقال آب خلیج فارس به جنوب شرق کشور و... اشاره کرد. این طرحها علاوه بر توسعه کشور، سودآوری مناسبی هم دارند.
* و جدیدترین خبر خوب بانک صادرات چیست؟
- یکی از خبرها را فقط میگویم: کاهش دو هزار و پانصد میلیارد ریالی زیان در سه ماهه اول امسال نسبت به سه ماهه اول سال گذشته.
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