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۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۴۶

وریا غفوری همچنان غایب در تمرین استقلال

وریا غفوری همچنان غایب در تمرین استقلال

اولین جلسه تمرین استقلال بعد از بازگشت از ترکیه امروز در حالی برگزار شد که وریا غفوری همچنان به دلیل آسیب دیدگی در تمرین شرکت نکرد.

به گزارش خبرنگار مهر، وریا غفوری هافبک ملی پوش تیم استقلال که در جریان تمرینات بدنسازی این تیم در ترکیه مصدوم شد و به همین دلیل اردوی  ترکیه را ترک کرد و برای مداوا به تهران آمد، در اولین جلسه تمرین آبی پوشان در تهران هم غیبت داشت.

به این ترتیب احتمال حضور این بازیکن ملی پوش در نخستین بازی این تیم در لیگ برتر ضعیف و احتمال حضور خسرو حیدری یا فرشاد محمدی مهر در ترکیب اصلی افزایش می یابد. 

تیم فوتبال استقلال تهران در نخستین هفته از رقابتهای لیگ برتر میزبان تیم پیکان است و این بازی از ساعت ۲۰:۴۵ روز جمعه پنجم مرداد در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.

کد مطلب 4354642

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