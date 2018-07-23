ایجاد زائرسرای رضوی گامی در جهت تکریم زائران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی بعدازظهر دوشنبه در مراسم افتتاح زائرسرای رضوی مشهد اظهار کرد: پس از ورود به آستان قدس و تاکید رهبر معظم انقلاب در توجه به زائران کم درامد برنامه ریزی لازم به انجام رسید تا مکان مناسبی برای اسکان زائران ایجاد شود و در این راستا ساخت زائرسراها آغاز شد.

وی افزود: خوشبختانه دستگاه های اداری و خیرین زائرسراهای زیادی را ایجاد کردند تازائران بتوانند اسکان یابند اما در حوزه افراد کم درآمد مشکل داشتیم که توانستیم زائرسرای ارزان قیمت را بسازیم و در اختیار زائر اولی ها قرار دهیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: این اقدامات گام های کوچکی برای زائرانی است که خود را از اقصی نقاط دنیا به مشهد می رسانند ووظیه همه خصوصا خادمان رضوی است که این افراد را تکریم کنند.

رئیسی تصریح کرد: تمام اقتصاد و درآمدهای آستان قدس مبتنی بر نذر و وقف است که طی هزار سال گذشته با عشق تقدیم آستان مقدس رضوی شده و ما تلاش می کنیم نیت واقفان عملیاتی شود که یکی از این اقدامات ساخت زائرسرا است.

وی تاکید کرد: تلاش ما این است که برای زائران از ابتدای حرکت از شهر خودشان تا زمان برگشت برنامه داشته باشیم و خدمت رسانی لازم را انجام دهیم. ما رقیب بخش خصوصی نیستیم و همه اقدامات در راستای تکریم زائران و تسهیل امر زیارت خواهد بود.