بازار رایانه های کوانتومی پانزده میلیارد دلاری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وی تری، علت رشد قابل توجه این بازار نوپا تا ده سال آینده تنها توسعه تحقیق و پژوهش نیست، بلکه کاربردهای واقعی و عملی رایانه های کوانتومی و استفاده از آنها برای پیشبرد فعالیت های حرفه ای و صنعتی عامل اصلی این مساله است.

از جمله حوزه هایی که رایانه های کوانتومی در آنها مورد استفاده قرار می گیرند، می توان به الگوریتم های هوش مصنوعی، رمزگذاری داده ها در حوزه امنیتی سایبری، مسیریابی ترافیک داده های مجازی، سنتز پروتئین و طراحی ترکیبات و مواد پیچیده شیمیایی اشاره کرد.

رایانه های کوانتومی در مقایسه با رایانه های عادی از توان پردازش و قدرت محاسباتی بسیار بالاتری برخوردار هستند و لذا پیشبرد امور را جلو می اندازند.

همه این پیشرفت ها بدان معنا نیست که رایانه های کوانتومی قرار است به طور کامل جایگزین رایانه های عادی شوند. گرانی و پیچیدگی رایانه های مذکور عامل اصلی این مساله است. بنابراین می توان انتظار داشت که در آینده از رایانه های عادی کماکان برای انجام امور همچون فیلم دیدن، پردازش فایل های اداری، ویرایش عکس و فیلم و غیره استفاده شود.