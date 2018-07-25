انتشار کدهای منبع تروجان خطرناک بانکی در اینترنت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وی تری، این تروجان که Exobot نام دارد، گوشی های اندرویدی را هدف قرار می دهد و برای فریب کاربران معمولا خود را در درون برنامه های محبوب دیگر پنهان می کند.

بررسی ها نشان می دهد برخی برنامه های اندرویدی در فروشگاه پلی استور گوگل نیز به تروجان Exobot آلوده هستند و گوگل نتوانسته آنها را از وجود این بدافزار خطرناک پاکسازی کند.

بر اساس یافته های شرکت امنیتی تریپ وایر، تروجان یادشده بعد از نصب بر روی گوشی ها به سرعت اجرا شده و به محض مراجعه کاربر به یک وب سایت بانکی اطلاعات لاگین یا ورود وی را سرقت می کند و سپس پول های قربانیان را از حساب های آنها خارج می کند.

تعدادی از شرکت های امنیت سایبری مانند ای ست و تریت فابریک در حال بررسی کدهای منبع این تروجان برای یافتن راهی به منظور مقابله با آن هستند. کدهای منتشر شده از این تروجان مربوط به نسخه ۲.۵ آن است که به ویرایش ترامپ مشهور شده است. عامل یا عوامل انتشار این کدها در اینترنت هنوز شناسایی نشده اند.