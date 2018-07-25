به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، جاناتان رزنبام منتقد صاحب نام آمریکایی با علیرضا تابش مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی دیدار و گفتگو کرد.

در این جلسه که با حضور رائد فریدزاده معاون امور بین الملل و کامیار محسنین کارشناس امور بین الملل بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد، رزنبام در در ابتدای صحبت هایش اظهار کرد: آغاز آشنایی ام با سینمای ایران همراه با نام بنیاد سینمایی فارابی بوده است.

نخستین فیلم ایرانی که در سینما دیدم فیلم «مغول‌ها» ساخته پرویز کیمیاوی بود که به عنوان یک فیلم «پسا-گداری» به شدت مرا تحت تاثیر قرار داد وی با اشاره به اولین تجربه تماشای فیلم ایرانی اشاره کرد و افزود: نخستین فیلم ایرانی که در سینما دیدم فیلم «مغول‌ها» ساخته پرویز کیمیاوی بود که به عنوان یک فیلم «پسا-گداری» به شدت مرا تحت تاثیر قرار داد. این اثر را در یک رویداد فرهنگی در لندن دیدم و با هم اتاقی خودم که ایرانی بود راجع به فیلم گفتگو کردیم. بعد از آن در نیویورک بود که توسط مهرناز سعیدوفا با سینمای ایران و به ویژه با سینمای عباس کیارستمی آشنا شدم که به کتابی مشترک بین من و مهرناز سعیدوفا در رابطه با سینمای کیارستمی انجامید.

رزنبام عنوان کرد: چند سال بعد در بزرگداشت کیارستمی در لوکارنو فیلم «این خانه سیاه است» از فروغ فرخزاد را دیدم. مابقی فیلم‌های کیارستمی را هم توانستم در لوکارنو مشاهده کنم.

وی با اشاره به آشنایی با بنیاد سینمایی فارابی تاکید کرد: نام فارابی را پیش از این در تورنتو و چندین رویداد فرهنگی دیگر شنیده بودم و نقش فارابی در شناساندن سینمای ایران به جهان بسیار مهم بوده و هست.

رائد فریدزاده معاون بین الملل بنیاد سینمایی فارابی و دبیر شورای عالی بین الملل سینمای ایران در ادامه با اشاره به بحث تغییر ماهیت دیدن فیلم به مثابه یک امر اجتماعی و این که نظرات و ابراز عقاید بدون تامل و درنگ در فضای مجازی رخ می دهد، نظر جاناتان رزنبام را در مورد این تغییر جویا شد.

این منتقد صاحب سبک سینمای آمریکا در پاسخ بیان کرد: وجه اجتماعی سینما تغییر کرده است. در گذشته افراد به صورت گروهی به یک سالن سینما می رفتند و دیدن فیلم به مثابه یک امر اجتماعی در یک مکان مشخص و معین محقق می شد ولی اکنون با توجه به پیشرفت تکنولوژی، فیلم ها به صورت انفرادی دیده می شوند و سپس نظرات، انتقادها و تشویق های گسترده در فضای مجازی بین تعدادی زیادی انسان با فرهنگ ها و موقعیت های جغرافیایی مختلف دست به دست می شود.

رزنبام ادامه داد: در این شکل و شیوه، تبادل و تعامل با مخاطب بسیار سریع تر شده است. روی سایت شخصی من روزانه ۱۰۰۰ بازدید ثبت می شود که اکثرا از خارج از آمریکا هستند.

این منتقد سینمایی گفت: من در شیکاگو زندگی می‌کنم و یک آمریکایی هستم. ولی در واقع در اینترنت زندگی می کنم و به این دلیل یک شهروند جهانی به شمار می‌آیم.

رزنبام با اشاره به فیلمی از اصغر فرهادی یادآور شد: اینکه فیلم اصغر فرهادی اسکار می‌گیرد نشان دهنده دیده شدن این فیلم در آمریکا است و تاکید می کنم که مردم آمریکا با مردم ایران سر جنگ ندارند.

وی که بیش از این به عنوان داور در جشنواره جهانی فجر حضور داشته است در پاسخ به این پرسش که بین ۲ سفرش چه تغییراتی را در ایران مشاهده کرده است، گفت: به نظرم فضا بازتر شده است، تهران دیگر به عنوان کلان شهر حساب می‌شود و مدرن تر شده است.

در ادامه فریدزاده نظر رزنبام را در رابطه با نسل جوان دانشجویان سینمای ایران و قضاوت وی به عنوان یک ناظر بیرونی جویا شد که وی پاسخ داد: نسل جوان دنیا به دلیل وجود فضای مجازی بسیار باهوش و کنجکاو عمل می کند. در همین سفر من از دانشجویان ایرانی نکات بسیاری فراگرفتم. نمونه ای ذکر می کنم که در نمایی معروف از یکی از کمیاب ترین فیلم های بلا تار مجسمه ای وجود دارد. من با این که بارها فیلم را دیده و تدریس کرده بودم ولی نمی دانستم که آن مجسمه چیست. ولی یکی از هنرجویان ایرانی تاریخچه این مجسمه مجاری را برای من تعریف کرد و از این جهت به وجد آمدم.

وی تاکید کرد: از طرفی دانشجویان خیلی باهوش و کارآمد هستند. برای من تجربه خوبی بود و هیچ کجای دنیا با چنین استقبالی مواجه نشده بودم.

گزارشی از تاریخچه بنیاد سینمایی فارابی برای رزنبام

در ابتدای این دیدار علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد برای آشنایی بیشتر این منتقد کهنه کار با بنیاد سینمایی فارابی به تشریح تاریخچه و فعالیت‌های اخیر بنیاد پرداخت و گفت: بنیاد سینمایی فارابی در سال ۱۳۶۲ تاسیس شد. هدف این موسسه تولید فیلم سینمایی و معرفی سینمای ایران در سطح بین‌المللی بود.

وی ادامه داد: در طول ۳۵ سال گذشته فیلمسازان صاحب نامی در بنیاد، فیلم ساخته و به مجامع بین المللی راه یافته اند. همچنین در این سال ها ارتباطات گسترده ای با موسسه های سینمایی، پخش کنندگان جهانی و سایر متخصصان این رشته در دنیا برقرار کرده است.

این مدیر سینمایی تاکید کرد: بنیاد سینمایی فارابی در بخش پژوهشی یک فصلنامه با موضوعات تخصصی روز سینما و یک ماهنامه به نام «فیلم نگار» با موضوع فیلمنامه نویسی منتشر می‌کند که مورد توجه علاقه مندان این رشته در ایران واقع شده است.

در ادامه مدیرعامل بنیاد در رابطه با نقش مهم فارابی در گذار از فیلمسازی آنالوگ به دیجیتال توضیحاتی را افزود و به این نکته اشاره کرد که بسیاری از کارگردانان ایرانی همچنان با تفکر آنالوگ فیلم می‌سازند. از آخرین فیلم هایی که به این شیوه تولید شد می توان به فیلم «جدایی نادر از سیمین» اشاره کرد.

تابش با ارایه خلاصه ای از رویکرد جدید بنیاد سینمایی فارابی متذکر شد: دوره مدیریت من دوره گذار است. ما معاونت تجهیزات را منحل کردیم و به جای آن روی تامین مالی برای تولید فیلم سینمایی بیشتر تمرکز کردیم. در این دوره تلاش کردیم بیشتر به مباحث ساختاری، محتوایی و تجاری - اقتصادی فیلم بپردازیم.

کامیار محسنین کارشناس امور بین الملل بنیاد نیز ضمن برشمردن نکاتی از نوشته ها و یادداشت های این منتقد درباره سیر تطور و تغییر نگاه در آثار رزنبام با وی به بحث و گفتگو پرداخت.

در پایان مدیرعامل فارابی ضمن قدردانی مجدد از حضور جاناتان رزنبام در بنیاد سینمایی فارابی هدایایی را به رسم یادبود از طرف بنیاد به این منتقد سینمایی تقدیم کرد.