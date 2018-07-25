به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین فراخوان جذب بورسیه داخل دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D) در دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی از سوی مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت منتشر شد.

بر اساس این اعلام نیاز تعداد ۶۱ نفر از دانشجویان دکتری تخصصی در ۳۶ دانشکده و دانشگاه علوم پزشکی جذب می شوند.

مهلت ثبت نام این دوره از فراخوان تا ۱۵ مرداد ماه ۹۷ است.

این جذب در راستای تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز و مأموریت های واسپاری شده به دانشگاه های مناطق آمایشی به صورت متمرکز و اینترنتی صورت می گیرد. داوطلبان باید پس از ثبت نام کد رهگیری دریافت کنند.

شرایط عمومی متقاضیان جذب هیات علمی:

الف) اعتقاد به مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی و قانون اساسی

ب) تدین به یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی

ج) داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران

د) عدم محکومیت به محرومیت از استخدام دولتی و سابقه محکومیت کیفری و جزایی

ه) عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روانگردان

ز) تایید صلاحیت های داوطلبان در شورای بورس و هیأت های اجرایی جذب دانشگاهها، هیأت مرکزی جذب و شورای اجرایی بورس وزارت بهداشت طبق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

شرایط اختصاصی متقاضیان جذب هیات علمی:

پذیرش متقاضی در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D.) در رشته های مورد نیاز علوم پایه پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی (صرفاً رشته های جامعه نگر، مواد دندانی) و کلیه رشته های تخصصی داروسازی خواهد بود. متقاضیان باید در آزمون سراسری دکتری تخصصی پذیرفته شده باشند.

در خصوص رزمندگان، جانبازان، همسران و فرزندان جانباران بالای ۵۰ درصد، آزادگان، فرزندان و همسران شهدا بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی عمل خواهد شد.

حداکثر سن برای داوطلبین جهت استفاده از بورس داخل ۳۵ سال است.

تبصره ۱: به سقف سنی ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای ۲۵ درصد، آزادگان بالای ۳ سال اسارت، فرزندان جانبازان بالای ۵۰ درصد، فرزندان شهدا و آزادگان با بیش از ۳ سال اسارت، همسران شهدا و جانبازان بالای ۵۰ درصد حداکثر تا ۵ سال افزوده خواهد شد.

تبصره ۲: در خصوص داوطلبینی که از توانایی علمی خاص برخوردار هستند با درخواست دانشگاه و تأیید شورای اجرایی بورس وزارت بهداشت، شرط سنی تا سقف ۴۰ سال قابل افزایش خواهد بود.

کلیه دانشجویان پس از گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی می توانند در فراخوان شرکت کنند. تا پایان نیم سال ششم این امکان برای همه متقاضیان شرکت در فراخوان وجود دارد.

عنوان رشته متقاضی باید با عنوان رشته درج شده در فراخوان دقیقاً مطابقت داشته و پذیرش موارد مشابه ممنوع است.

دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره های حضوری دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و موسسات تابعه در اولویت پذیرش و جذب هستند.

برای مستخدمین کشوری (کارمند رسمی و پیمانی وزارتین علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی و هر سازمان دولتی دیگر) در صورت پذیرفته شدن در فراخوان بورس، صدورحکم بورسیه مشروط به ارائه استعفای پذیرفته شده به دانشگاه مربوطه است.

متقاضیانی که قبلاً تعهد خاص به یکی از دانشگاه های علوم پزشکی و موسسات تابعه سپرده اند می توانند فقط در فراخوان بورس همان دانشگاه شرکت کنند.

تبصره: این متقاضیان در صورت موافقت دانشگاه محل تعهد خاص می توانند در فراخوان سایر دانشگاهها نیز شرکت کنند.

شرط معدل مقاطع تحصیلی قبلی متقاضیان برای شرکت در فراخوان در دوره کارشناسی ارشد حداقل ۱۶ و برای دوره دکتری حرفه ای حداقل ۱۵ است.

در هر دانشگاه/ دانشکده در شرایط مساوی، اولویت استفاده از تسهیلات بورس با متقاضیان بومی و نخبگان و استعدادهای درخشان بر اساس آیین نامه است.

متقاضیان بورس مجاز به انتخاب یک دانشگاه خواهند بود.

چنانچه در هر یک از مراحل پذیرش یا پس از آن خلاف اطلاعات اعلام شده توسط متقاضی محرز شود، مراحل طی شده کان لم یکن تلقی شده و در صورت صدور حکم بورسیه، حکم صادره لغو و بلا اثر می شود.